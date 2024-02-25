البرلمان العربي يدعو لاجتماع لنصرة الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 25 شباط (بترا)-دعا البرلمان العربي لاجتماع ثلاثي بين لجان فلسطين بالبرلمان والجمعية البرلمانية الآسيوية واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة جرائم الاحتلال في قطاع غزة

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ، أمام الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، في باكو بجمهورية أذربيجان، والتي تم تخصيص موضوعها الرئيس حول "تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا".

وأكد العسومي، أن أهداف التنمية المستدامة لن تتأتى بجهود الحكومات الوطنية وحدها، وإنما تزداد الحاجة الملحة لدور البرلمانات، من أجل تحديث البنى التشريعية القائمة، وتطويرها باستمرار، لكي تتماشى مع متطلبات وأهداف التنمية المستدامة، التي تعد المدخل الصحيح لمعالجة الكثير من التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية جمعاء في الوقت الحالي.

--(بترا)

ن ا/ ف م

25/02/2024 17:59:58