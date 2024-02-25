جيدكو وصندوق تنمية مشروعات الشباب العُماني يوقعان مذكرة تفاهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) في سلطنة عمان.

وتهدف المذكرة، إلى ‎توسيع أطر التعاون في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة الابتكارية، وإعداد الاستراتيجيات المشتركة، بما يخدم الرياديين في كلا البلدين، وإقامة الأنشطة الاقتصادية التي تدعم بيئة عمل المشاريع الشبابية.

وقال المدير التنفيذي لجيدكو، عبدالفتاح الكايد، إن المذكرة الموقعة على هامش افتتاح أعمال منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي، تسعى إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، خاصة في مجال التجارة، وتبادل الخبرات الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة والناشئة، وتوفير الدعم الفني لها، وإقامة ندوات ومؤتمرات ولقاءات مشتركة بين البلدين.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشراكة، علي مقيبل، إن توقيع المذكرة، يأتي انطلاقا من إيمان الطرفين بدورهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل والتشارك في التنمية الاقتصادية، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، عبر تبادل البيانات، والاطلاع على أفضل الممارسات، وإقامة المبادرات والمشاريع المشتركة في كلا البلدين.

--(بترا)

ع ن/ ف م

25/02/2024 17:41:28