جيدكو وصندوق تنمية مشروعات الشباب العُماني يوقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) في سلطنة عمان.
وتهدف المذكرة، إلى توسيع أطر التعاون في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة الابتكارية، وإعداد الاستراتيجيات المشتركة، بما يخدم الرياديين في كلا البلدين، وإقامة الأنشطة الاقتصادية التي تدعم بيئة عمل المشاريع الشبابية.
وقال المدير التنفيذي لجيدكو، عبدالفتاح الكايد، إن المذكرة الموقعة على هامش افتتاح أعمال منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي، تسعى إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، خاصة في مجال التجارة، وتبادل الخبرات الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة والناشئة، وتوفير الدعم الفني لها، وإقامة ندوات ومؤتمرات ولقاءات مشتركة بين البلدين.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشراكة، علي مقيبل، إن توقيع المذكرة، يأتي انطلاقا من إيمان الطرفين بدورهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل والتشارك في التنمية الاقتصادية، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، عبر تبادل البيانات، والاطلاع على أفضل الممارسات، وإقامة المبادرات والمشاريع المشتركة في كلا البلدين.
--(بترا)
ع ن/ ف م
25/02/2024 17:41:28
MENAFN25022024000117011021ID1107897270
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