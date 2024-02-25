الملك يستقبل وزيرة خارجية بلغاريا في إطار جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، في إطار الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة، وما تشهده من أوضاع إنسانية مأساوية تتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمهما.

وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

كما حذر جلالته من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومن خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وشدد جلالة الملك على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

--(بترا)

م ف/ف ق

25/02/2024 17:50:27