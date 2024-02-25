ورشة حول إعادة ابتكار سلاسل التوريد العالمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- نظم المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال (إيجابي) الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان ورشة بعنوان "إعادة ابتكار سلاسل التوريد العالمية" بحضور ممثلين لأكثر من 50 شركة صناعية.
وتهدف الورشة وفق بيان للغرفة اليوم الأحد، إلى تقديم رؤى حول تحسين عمليات سلاسل التوريد في قطاع الأغذية والمشروبات.
وأوضح رئيس هيئة مديري المعهد، ونائب رئيس الغرفة، تميم القصراوي، أن الورشة تهم الشركات الصناعية عامة، وخصوصاً ما يتعلق بتوفير المواد الأولية الخام اللازمة للعملية الإنتاجية في المصانع، من خلال تحسين عمليات سلاسل التوريد.
وبين أن الورشة خصصت للشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، بسبب أهميته في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، مشيراً إلى أن عدد المنشآت العاملة فيه تبلغ 2666 منشأة، تشغل قرابة 50 ألف عامل وعاملة، فيما سجلت صادرات القطاع ما نسبته 9 بالمئة من إجمالي الصادرات الكلية، بقيمة تصل إلى 641 مليون دينار.
وقال مدير عام معهد إيجابي الدكتور وسيم حداد، إن الورشة قدمها خبراء في إدارة سلاسل التوريد للصناعات الغذائية، من حيث التوريد الاستراتيجي، واللوجستيات الفعالة، والتمويل المرن، وإدارة المخاطر، وتحليل السوق من خلال تطبيق CzApp، ومبادرات الاستدامة.
--(بترا)
ع ن/م ف
25/02/2024 17:40:25
MENAFN25022024000117011021ID1107897268
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