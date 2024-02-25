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ورشة حول إعادة ابتكار سلاسل التوريد العالمية

2/25/2024 2:31:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- نظم المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال (إيجابي) الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان ورشة بعنوان "إعادة ابتكار سلاسل التوريد العالمية" بحضور ممثلين لأكثر من 50 شركة صناعية.
وتهدف الورشة وفق بيان للغرفة اليوم الأحد، إلى تقديم رؤى حول تحسين عمليات سلاسل التوريد في قطاع الأغذية والمشروبات.
وأوضح رئيس هيئة مديري المعهد، ونائب رئيس الغرفة، تميم القصراوي، أن الورشة تهم الشركات الصناعية عامة، وخصوصاً ما يتعلق بتوفير المواد الأولية الخام اللازمة للعملية الإنتاجية في المصانع، من خلال تحسين عمليات سلاسل التوريد.
وبين أن الورشة خصصت للشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، بسبب أهميته في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، مشيراً إلى أن عدد المنشآت العاملة فيه تبلغ 2666 منشأة، تشغل قرابة 50 ألف عامل وعاملة، فيما سجلت صادرات القطاع ما نسبته 9 بالمئة من إجمالي الصادرات الكلية، بقيمة تصل إلى 641 مليون دينار.
وقال مدير عام معهد إيجابي الدكتور وسيم حداد، إن الورشة قدمها خبراء في إدارة سلاسل التوريد للصناعات الغذائية، من حيث التوريد الاستراتيجي، واللوجستيات الفعالة، والتمويل المرن، وإدارة المخاطر، وتحليل السوق من خلال تطبيق CzApp، ومبادرات الاستدامة.
--(بترا)
ع ن/م ف
25/02/2024 17:40:25

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