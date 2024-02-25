القوات المسلحة تحتفل بتسلم مشروع عيادة الحدلات الطبية على الحدود الشمالية الشرقية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- احتفلت القوات المسلحة الأردنية في قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الأحد، بتسلم مشروع عيادة الحدلات الطبية، بتمويل من الحكومة اليابانية والذي نفذته المنظمة الدولية للهجرة في الأردن (IOM).

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية، إن الخدمات الطبية وبتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني، وبإيعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة، ملتزمة بدورها الوطني والإنساني، مؤكداً أن التعاون ما بين القوات المسلحة الأردنية وحكومة اليابان والمنظمة الدولية للهجرة ومن خلال هذا المشروع الذي يساعد في الاستجابة لأي حالات طارئة على الحدود الشمالية الشرقية.

ورحب قائد المنطقة بالحضور أثناء احتفال تسلم العيادات، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بالحكومة اليابانية، وأن هذه المنحة جاءت ضمن إطار التعاون وتعزيز الجهود الأردنية في مجال أمن الحدود، معرباً عن تقديره للمنظمة الدولية للهجرة في الأردن لتنفيذها المشروع بأعلى المواصفات والمقاييس.

وبيّن السفير الياباني في عمّان في كلمة له خلال الاحتفال، أن المشروع الحالي يزيد من القدرة على الاستجابة للحالات الطارئة، ويهدف إلى ضمان تقديم الرعاية العاجلة للحالات الطارئة في الوقت المناسب وبكل كفاءة ضمن المناطق الحدودية، معبراً عن خالص تقديره للجهود التي بذلتها القوات المسلحة الأردنية والمنظمة الدولية للهجرة لتحقيق هذا المشروع.

وأكد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الشراكة مع القوات المسلحة الأردنية كانت بمثابة حجر الزاوية في إحداث تغيير إيجابي، خاصة في المناطق الحدودية حيث كان تطوير البنية التحتية أمراً بالغ الأهمية.

يشار إلى أن المشروع جاء بهدف توفير البنية التحتية الطبية والمعدات الأساسية لتعزيز الاستجابة الطبية والصحية للقوات المسلحة الأردنية ضمن واجب المنطقة العسكرية الشرقية، من خلال بناء عيادات ميدانية لعلاج الحالات الطارئة على مستوى سرية وعيادة طبية من المستوى الأول في منطقة الحدلات، حيث عقدت المنظمة الدولية للهجرة في مركز التدريب التابع لمديرية أمن الحدود، عددا من الدورات التدريبية الشاملة، كجزء من بناء القدرات لتطوير مهارات الاستجابة لحالات الطوارئ وبمشاركة مدربين من مديرية الخدمات الطبية الملكية.

--(بترا)

ل م/ن ح/ف ق

25/02/2024 17:49:32