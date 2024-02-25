الشريدة: 82 % نسبة الإنجاز في رؤية التحديث الاقتصادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، اليوم الأحد، أن نسبة الإنجاز في رؤية التحديث الاقتصادي، وصلت إلى 82 بالمئة.

وقال خلال فعاليات "البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي..بين عامين" لعرض إنجازات البرنامج لعام 2023، إنه جرى ضمن محركات الرؤية الثمانية استهداف 442 أولوية جرى البدء العام الماضي بتنفيذ 418 أولوية، كان المتوقع إنجاز 97 منها، في حين أنجزت 78 أولوية وهناك 19 أولوية متأخرة.

وأشار الشريدة إلى مراجعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لهذا العام، وإضافة 72 أولوية ليصبح عددها 514 أولوية للأعوام 2023- 2025، منها 432 قيد التنفيذ العام الحالي، و94 متوقع إنجازها خلال العام الحالي، وأن 172 أولوية الإنجاز التراكمي لعامي 2023 و2024.

وقال إن الأولويات المتأخرة التي سيتم إنجازها في النصف الأول من العام الحالي، من خلال تشريعات تتضمن إقرار الإطار القانوني للإدارة والتعامل مع المواد الخطرة، وإقرار التشريعات الناظمة لضبط انبعاثات غازات الدفيئة المنبعثة عن السفن، وإقرار تشريعات لتعزيز دور المؤسسة التعاونية، وإقرار قواعد التداول في سوق عمان المالي، وإعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية.

وأضاف أنه سيتم إنجاز 14 مشروعا ضمن الأولويات خلال النصف الأول من العام الحالي من ضمنها: إعداد دراسات وإنشاء شبكة النقل الكهربائية من محطات وخطوط النقل، وإنتاج الايثانول من الهيدروجين الأخضر، ودراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية، وتحديث الخطة الوطنية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، وتوسعة المستودعات المبردة في صوامع الجويدة، وزيادة السعة التخزينية لمستودعات الغباوي، وتأهيل وتطوير مركز جمرك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الساحة رقم 4، وإعداد دراسة تكاليف الشحن البري إلى تكلفة الوقود الكلية ووضع معادلة للأجور والكلف، وإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي الحالية على محوري "عمان – الزرقاء وباتجاه مطار الملكة علياء"، وإعداد وثائق العطاء وطرح، وإحالة مشروع تطوير سوق عمان المركزي، ومشروع إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمركز الشحن الجوي من مطار الملكة علياء الدولي، وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية داخل المطار، وإدارة النفايات الصلبة في جنوب الأردن، ومشروع تطوير موقع مكب نفايات الأكيدر في مرحلة التصميم والبناء.

وحول أهم الإنجازات حسب المحركات، أكد الشريدة، أن محرك الاستثمار تم من خلاله تقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة برقمنة 95 خدمة، واستكمال الخدمة بأقل من 7 أيام عمل، و14 ألف خدمة لحوالي 4400 شركة، وإعداد دليل تراخيص للأنشطة الاقتصادية للمستثمرين، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية التي تمثل خارطة تفاعلية للفرص الاستثمارية، وإقرار الأنظمة والتعليمات المرتبطة بالبيئة الاستثمارية من خلال نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، وتعلميات إنشاء الصناديق الاستثمارية، و أنظمة قانون الشراكة، كما جرى تسهيل ممارسة الأعمال من خلال إعداد دليل تراخيص للأنشطة الاقتصادية للمستثمرين، والبدء بترويج الاستثمار في المملكة بإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار 2026-2023، وإطلاق حملات ترويجية داخل وخارج المملكة لتسويق الفرص الاستثمارية، وتطوير الخارطة التفاعلية بحجم استثمارات بحوالي 1 مليار دينار تمثل 30 فرصة استثمارية.

وفيما يخص محرك الصناعة عالية القيمة والسعي لتطوير الأردن ليكون مركزا للصناعة من خلال منتجات متميزة وذات قيمة عالية، تم إطلاق صندوق دعم وتطوير الصناعة، وتوفير دعم مباشر لـ 395 منشأة بقيمة 45 مليون دينار، موضحا أن هناك 138 منشأة قُدم لها دعم مباشر لتحديث خطوط الانتاج وتطوير التكنولوجيا وزيادة العمالة، و47 منشأة وفرت لها ضمان مخاطر التصدير، و75 منشأة جرى دعمها للقيام بحملات ترويجية وإقامة معارض وتطوير جاهزيتها للتصدير، و135 منشاة قُدم لها دعم لزيادة مبيعاتها وصادراتها والعمالة.

وأشار إلى اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2023-2025 التي تهدف الى زيادة الصادرات 5 بالمئة سنويا، من خلال إطلاق المرصد الصناعي، وتقرير التنافسية الصناعية، وتسجيل النشاط الاقتصادي بالتحول من الموافقة المسبقة الى التدقيق اللاحق، موضحا أن 42 بالمئة من الأنشطة الاقتصادية يتم تسجيلها وحصولها على رخصة مهن خلال يوم عمل واحد.

وفيما يخص تطوير المملكة لتكون مركزا للتعدين، بين الشريدة، أن تم إطلاق خارطة إلكترونية لفرص التعدين تتضمن ثروات معدنية وأماكن وجود الخامات في الأردن، مدعمة بتقارير فنية، والحصول على رخص الاستثمار إلكترونيا من خلال المنصة، إضافة الى توفير الربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة برخص الاستثمار في قطاع التعدين.

وأشار إلى توقيع 13 مذكرة تفاهم بالتنقيب عن خامات النحاس، والذهب، والليثيوم، والفوسفات، والبوتاس الصخري، والعناصر الأرضية النادرة.

وفي قطاع الأمن الغذائي وسعي الحكومة لتكون المملكة مركزا للزراعة والأمن الغذائي، أكد الشريدة أن الحكومة عملت على زيادة السعة التخزينية لمستودعات الحبوب في منطقة الغباوي بحجم تتجاوز 100 ألف طن، ومنحت موافقات لـ 20 شركة للاستثمار في 36 ألف دونم من أراضي الحماد والسرحان، ومنح مؤسسة الإقراض الزراعي قروضا لـ 1664 مشروعا بقيمة اجمالية تجاوزت 16 مليون دينار، وتشكيل مجلس الأمن الغذائي وتفعيله.

وقال إن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء مجمع الصناعات الزراعية في الاغوار الجنوبية 95 بالمئة، وإن عدد الحيازات الزراعية المسجلة على (النظام الرقمية) الذي أطلق لهذه إلى 19345 حيازة.

وفيما يخص محرك السياحة، بين الشريدة، أن الحكومة تعمل على ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رئيسة للسياحة وإنتاج الأفلام، مشيرا إلى تنفيذ 260 حملة ترويجية في 53 دولة العام الماضي لتسويق وترويج الأردن، نتج عنها 9.2 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء بنسبة نمو 17 بالمئة و 6.3 مليون زائر لمنطقتي العقبة والبترا، و منح مليون تاشيرة إلكترونية، وإدخال 292 حافلة لأسطول النقل السياحي.

وأوضح أن وزارة السياحة ما زالت تتبنى طيرانا منخفض التكاليف من خلال التوقيع مع 5 شركات جديدة للطيران العارض والمنتظم إذ زاد عدد الرحلات الطيران العارض بنسبة 141 بالمئة بعدد مسافرين بلغ 446 ألفا.

وأشار إلى تطوير مواقع أثرية وإطلاق منتجات سياحية جديدة تمثلت في تلفريك عجلون الذي وصل زواره إلى 268 ألفا، ونفق أم قيس المائي، وتطبيق الغوص في العقبة، ومنطاد البترا الثابت، ودرب الحج المسيحي في مكاور، وصيانة وترميم 6 مواقع سياحية وأثرية، وافتتاح استوديوهات الأفلام.

وحول محرك الخدمات المستقبلية وتحقيق التميز في قطاع الخدمات والتحول الرقمي، لفت إلى تطبيق حزمة الجيل الخامس في محافظات:العقبة، وعمان، واربد، والزرقاء؛ وإنشاء وتشغيل مراكز الخدمات الحكومية في – المقابلين، ومطار الملكة علياء الدولي، واربد؛ ورقمنة 45 بالمئة من الخدمات الحكومية بواقع 1077 خدمة.

وفيما يخص رقمنة الخدمات الحكومية على تطبيق سند، أشار إلى إطلاق سجل وطني موحد للخدمات الحكومية، وإتاحة 550 خدمة على التطبيق، ورفع تقييم التطبيق من 1.8 إلى 4.7، وحوالي 800 ألف حساب مع هوية رقمية مفعلة، واستخدام بصمة العين في تفعيل الهوية الرقمية.

وفي قطاع تحقيق التميز في قطاع الخدمات والتحول الرقمي، كشف الشريدة، عن ارتفاع قيمة المدفوعات الرقمية عبر نظام الدفع الفوري من خلال الهواتف المتنقلة" كليك" بنسبة 233 بالمئة، و(JoMoPay) بنسبة 123 بالمئة.

وبين أن 19267 فرصة عمل دائمة ومؤقتة جرى توليدها من خلال الدعم المقدم من برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، وتوقيع اتفاقية مع شركة داماك لإنشاء مركز بيانات لتقديم الخدمات الرقمية (مجمع الملك الحسين للأعمال)، وتقديم دعم لـ533 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة من فئتي الشباب والمرأة.

وفي محرك الريادة والأبداع، قال الشريدة إن هناك تصورا جديدا للمرحلة الثانوية تم خلاله إقرار مشروع تطوير الثانوية العامة (بدء توزيع المسارين الأكاديمي والمهني من الصف التاسع) وعقد امتحان الثانوية العامة على عامين وتسهيل إجراءاته من خلال مراكز امتحانية محوسبة، وتطوير منظومة التعليم المهني والتقني اعتماد نظام (BTEC)، واستحداث 6 برامج تعليم معتمدة دوليًا: الإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشاريع، والتصميم والفنون، والوسائط الإبداعية، والهندسة.

وأشار إلى تحويل 23 معهدا تدريبا مهنيا إلى مدرسة مهنية، وأن نسبة خريجي مؤسسة التدريب المهني الذين التحقوا بسوق العمل بلغت 61 بالمئة، و دعم برنامج التشغيل الوطني 19 ألف باحث عن العمل في القطاع الخاص منهم 10 آلاف إناث و1200 منتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وحول محرك الموارد المستدامة وتحسين استخدام الموارد الطبيعية في الاردن، لفت إلى طرح مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاء كفرصة استثمارية على منصة (Invest. jo) بحجم استثمار متوقع 500 مليون دولار، وإقرار الوثيقة المرجعية لجعل الأردن مركزاً إقليمياً في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتوقيع على 13 مذكرة تفاهم مع شركات مهتمة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وتطوير ميناء الغاز الطبيعي (ميناء الشيخ صباح) وطرح عطاء إنشاء وحدة تغييز الشاطئية وتطوير ميناء النفط وتجهيز الدراسات الهندسية والتصاميم الأولية، وتطوير حقل حمزة برفع القدرة الإنتاجية، واستكمال أعمال البحث عن النفط في مناطق السرحان والجفر 6 آبار جديدة، وإيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية إذ وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الإماراتي لإيصال الغاز الطبيعي لعدد من المدن الصناعية قويرة، منطقة معان التنموية، والموقر، مشيرا إلى الربط الكهربائي الإقليمي، إذ جرى توقيع اتفاقية مع الجانب السعودي، واستكمال البنية التحتية على الجانب الأردني للربط الكهربائي مع الجانب العراقي.

وفي قطاع المياه، قال الشريدة، إن التزويد المائي نما مع نهاية الربع الثالث للعام الماضي، 7.8 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، فيما بلغت كمية المياه المعالجة 209 ملايين متر مكعب، مشيرا إلى إطلاق نظام إلكتروني جديد لإدارة المياه الجوفية في المملكة، ومشروع طاقة الغاز الحيوي في محطة تنقية العقبة بقدرة 600 كيلو واط ساعة، وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الدّيسي.

وحول قطاع تعزيز الممارسات المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر أشار الشريدة، إلى دعم 110 صناعات من خلال مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء، و توفير 570 فرصة عمل مؤقتة خلال المشروع، وأن نسبة الموافقات البيئية لمشاريع تنموية مختلفة بلغت 84 بالمئة، إلى جانب تطوير التشريعات المطلوبة لتشجيع مشاريع إعادة تدوير النفايات، وتطوير السياسات والبرامج لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي محرك نوعية الحياة، لفت إلى توسعة وصيانة 35 مركزا صحيا، وتشغيل 7 مراكز جديدة، وحوسبة 23 مستشفى و 167 مركزا و 5 عيادات، والبدء بتوصيل الأدوية في 23 مستشفى و 94 مركزا صحيا، وشمول 40 ألف مستفيد بمظلة التأمين الصحي، وإنشاء مختبرات وظائف الرئة في 5 مستشفيات حكومية، وإنشاء وحدة قسطرة في مستشفى الزرقاء الحكومي، وتطوير إمكانيات مستشفى البشير لتشمل مراكز متخصصة للتليف الكيسي والتصلب اللويحي والسكري والغدد الصماء، وتوسعة مركز دروزة للأورام، تدريب وتأهيل 2600 كادر طبي في برامج مختلفة.

وأشار أيضا إلى الاستمرار في إنشاء مدارس جديدة وصيانة الأبنية والمرافق المدرسية، وإيصال خدمة الإنترنت إلى 97 بالمئة من المدارس الحكومية، وتدريب وتأهيل 7585 معلما ومعلمة، والانتهاء من تطوير الخطة التشغيلية المستقبلية للأبنية المدرسية بتكلفة إجمالية 342 مليون دينار.

وبين الشريدة، الحاجة إلى بناء 172 مدرسة جديدة، وتوسعة 47 مدرسة، وإلغاء 243 مدرسة مستأجرة، وهدم 42 بناء مدرسيا غير صالح، وإلغاء 142 مدرسة تضم أقل من 100 طالب تبعد مسافة 6 كيلومترات عن أقرب مدرسة.

وأشار إلى الانتهاء من حزم مشروع حافلات التردد السريع (عمان -الزرقاء الأولى الثانية والرابعة)، والبدء في التشغيل التجريبي في آذار2023، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، واستكمال الدراسات الأولية لمشروع المدينة الجديدة والدراسات التفصيلية للمرحلة الأولى، والاستطلاع الطبوغرافي وتقرير الجيوتقنية.

وحول قطاع التمكين الاقتصادي للمرأة، أشار الشريدة إلى إطلاق استراتيجية التمكين للمرأة وتوفير الحماية القانونية بتعديل 19 تشريعا وبيئة عمل دائمة والحصول على رعاية جيدة للأطفال، وتوفير وسائل نقل آمنة، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 14 بالمئة عام 2022 إلى 15.1 عام 2023، وتأسيس 106 حضانات منزلية وخاصة ومؤسسية وجمعيات العام الماضي وفرت 242 فرصة عمل، تقديم صندوق التنمية والتشغيل 259 قرضا تمويليا ميسرة لنساء، بقيمة 2.76 مليون دينار وفرت 405 فرص عمل المتوفرة.

وقال الشريدة إن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء تعمل مع وحدات متابعة العمل والانجاز الحكومي في الوزارات المختلفة، وإن هناك نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز ولوحة الأداء متاح للمواطنين، واجتماعات لتقليل العقبات لأهم المشاريع ،اجتماعات تنسيقية دورية على مستوى الوزراء والأمناء العامين والفنيين لمراجعة الإنجاز.

--(بترا)

رش/ ور/ف ق

25/02/2024 17:39:01