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وزير الإعلام السعودي يزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

2/25/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- زار وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري والوفد المرافق له، اليوم الأحد، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بحضور وزير الاتصال الحكومي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور مهند المبيضين.
واستمع الوزير السعودي إلى عرض من مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، عن عمل المؤسسة والدورة البرامجية للتلفزيون الأردني في شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن برامج دينية وتاريخية تتناسب مع روحانيات وخصوصية الشهر الكريم، إضافة إلى برامج مسابقات، ومسلسلات عربية.
وأشار البواريد إلى أن التلفزيون الأردني وضمن سياسة التحديث التي انتهجها، أطلق باقة جديدة من القنوات المتنوعة عبر شبكة الإنترنت، وسيطلق القناة البرلمانية على نظام (OTT ) قريبًا.
وأشاد الدوسري بالتلفزيون الأردني الذي يُعد من أوائل التلفزيونات العربية التي تأسست ويضم العديد من الكفاءات الإعلامية التي ساهمت في تأسيس قنوات تلفزيونية عربية.
وجال الدوسري خلال الزيارة على مرافق المؤسسة، واطلع على استوديو محمد كمال الذي يُعد أقدم استوديوهات التلفزيون، ومتحف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وغرف الأخبار والإعلام الرقمي.
--(بترا)
هـ أ/ف م/ف ق
25/02/2024 17:27:45

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