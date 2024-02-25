وزير الإعلام السعودي يزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- زار وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري والوفد المرافق له، اليوم الأحد، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بحضور وزير الاتصال الحكومي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور مهند المبيضين.
واستمع الوزير السعودي إلى عرض من مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، عن عمل المؤسسة والدورة البرامجية للتلفزيون الأردني في شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن برامج دينية وتاريخية تتناسب مع روحانيات وخصوصية الشهر الكريم، إضافة إلى برامج مسابقات، ومسلسلات عربية.
وأشار البواريد إلى أن التلفزيون الأردني وضمن سياسة التحديث التي انتهجها، أطلق باقة جديدة من القنوات المتنوعة عبر شبكة الإنترنت، وسيطلق القناة البرلمانية على نظام (OTT ) قريبًا.
وأشاد الدوسري بالتلفزيون الأردني الذي يُعد من أوائل التلفزيونات العربية التي تأسست ويضم العديد من الكفاءات الإعلامية التي ساهمت في تأسيس قنوات تلفزيونية عربية.
وجال الدوسري خلال الزيارة على مرافق المؤسسة، واطلع على استوديو محمد كمال الذي يُعد أقدم استوديوهات التلفزيون، ومتحف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وغرف الأخبار والإعلام الرقمي.
--(بترا)
هـ أ/ف م/ف ق
25/02/2024 17:27:45
MENAFN25022024000117011021ID1107897264
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