بلدية الزَّرقاء تحقق وفرا ماليا وتسترد 28 مليون دينار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 25 شُباط (بترا)-تلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كتابًا من بلدية الزرقاء، يفيد بأنَّها استطاعت من خلال امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية وتعاونها وتنسيقها المستمر مع الهيئة لاتخاذ إجراءات رقابية واستباقية والإجراءات التصحيحية خلال العامين 2022/2023، تحقيق وفر مالي واسترداد ما قيمته 28 مليونًا و 155 ألف دينار .
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أنَّ البلدية اعتبرت مؤشر النزاهة الوطني خارطة طريق لحماية المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن وأرفقت البلدية في كتابها كشفًا يمثل الإجراءات التي قامت بها والتي شملت نظام البصمة الإلكترونية، وإنهاء خدمات 210 موظفين غير ملتزمين بالدوام، وأوقعت الحجز التحفظي على أموال المكلفين المتخلفين عن دفع التزاماتهم والذمم المالية عليهم ، وأخلت عدة مبان مستأجرة من قبل البلدية، وإعادة تأهيل الأبنية العائدة لها واستغلالها، وحصلت عوائد تنظيم وضرائب أبنية ومسقفات وعوائد تعبيد وغراماتها التأخيرية، إضافة إلى زيادة عدد لجان التخمين وتزويدها بأجهزة محمولة مربوطة مع الدائرة المعنية في البلدية.
وبيّن كتاب البلدية تفاصيل مجموع المبالغ التي حققت وفرًا وأوقفت هدرًا ،بأنه يبلغ 3 ملايين و 334 ألف دينار، فيما بلغ مجموع ما ساهمت البلدية في استرداده نتيجة إجراءاتها 24 مليونًا و 821 ألف دينار .
وثمَّنت الهيئة الإجراءات التي قامت بها البلدية، معربًا عن الأمل في أن تحذو باقي بلديات المملكة حذو بلدية الزرقاء الكبرى .
--(بترا)
ب ص/ف م/ف ق
25/02/2024 17:25:03
MENAFN25022024000117011021ID1107897263
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