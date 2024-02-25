بلدية الزَّرقاء تحقق وفرا ماليا وتسترد 28 مليون دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 25 شُباط (بترا)-تلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كتابًا من بلدية الزرقاء، يفيد بأنَّها استطاعت من خلال امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية وتعاونها وتنسيقها المستمر مع الهيئة لاتخاذ إجراءات رقابية واستباقية والإجراءات التصحيحية خلال العامين 2022/2023، تحقيق وفر مالي واسترداد ما قيمته 28 مليونًا و 155 ألف دينار .

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أنَّ البلدية اعتبرت مؤشر النزاهة الوطني خارطة طريق لحماية المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن وأرفقت البلدية في كتابها كشفًا يمثل الإجراءات التي قامت بها والتي شملت نظام البصمة الإلكترونية، وإنهاء خدمات 210 موظفين غير ملتزمين بالدوام، وأوقعت الحجز التحفظي على أموال المكلفين المتخلفين عن دفع التزاماتهم والذمم المالية عليهم ، وأخلت عدة مبان مستأجرة من قبل البلدية، وإعادة تأهيل الأبنية العائدة لها واستغلالها، وحصلت عوائد تنظيم وضرائب أبنية ومسقفات وعوائد تعبيد وغراماتها التأخيرية، إضافة إلى زيادة عدد لجان التخمين وتزويدها بأجهزة محمولة مربوطة مع الدائرة المعنية في البلدية.

وبيّن كتاب البلدية تفاصيل مجموع المبالغ التي حققت وفرًا وأوقفت هدرًا ،بأنه يبلغ 3 ملايين و 334 ألف دينار، فيما بلغ مجموع ما ساهمت البلدية في استرداده نتيجة إجراءاتها 24 مليونًا و 821 ألف دينار .

وثمَّنت الهيئة الإجراءات التي قامت بها البلدية، معربًا عن الأمل في أن تحذو باقي بلديات المملكة حذو بلدية الزرقاء الكبرى .

--(بترا)

ب ص/ف م/ف ق

25/02/2024 17:25:03

