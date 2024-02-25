مدير الأمن العام يزور مديرية الدفاع المدني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) - أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة خلال زيارته اليوم الأحد، لمديرية الدفاع المدني، أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المديرية في تقديم الخدمات الإنسانية الشاملة على مدار الساعة وفي مختلف الظروف والأحوال ، مشيدا بجاهزيتها ومستويات تطوّرها وحرفية منتسبيها.

وبيّن اللواء المعايطة، أن ما يقدمه منتسبو الدفاع المدني من جهود احترافية دؤوبة هي موضع اعتزاز قيادتنا الهاشمية الحكيمة ، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية وفق أعلى المستويات لضمان سرعة الاستجابة خلال التعامل مع الحوادث الطارئة على اختلافها ، خدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام تحرص على توفير جميع الإمكانيات الكفيلة ببناء قدرات العاملين في المديرية، والارتقاء بها وفقا لأفضل المعايير من خلال رفدها بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة، وآليات ومعدات متطورة وحديثة تتناسب وما تشهده المملكة من تطور ولا سيّما في المجالين العمراني والصناعي ، لتمكينها من أداء واجباتها بحرفية عالية.

وأشاد مدير الأمن العام بما تحقق من تقدم وإنجاز بمشروع تطوير خدمات الإسعاف وفق بروتوكولات الرعاية الطبية (التوجيه الطبي عن بعد) الذي تم استحداثه أخيرا في الدفاع المدني، لتمكين المسعف في الميدان من نقل البيانات الطبية إلى غرفة العمليات الرئيسة وأقسام الطوارئ خلال نقل الحالات المرضية للحصول على الاستشارات الطبية وتهيئة الرعاية الطبية قبل الوصول إلى المستشفى.

ووجه إلى ضرورة دعم فريق البحث والإنقاذ الدولي بكل ما هو جديد من الآليات والمعدات الحديثة، ليكون قادرا على التعامل مع الحوادث الكبرى والنوعية التي تحتاج إلى مهنية فائقة من قبل الفرق المتخصصة.

كما وجه إلى ضرورة القيام بتمارين تعبوية تحاكي سيناريوهات متوقعة بالتعاون مع مؤسسات الدولة بشقيها العام والخاص، بهدف الإعداد والتأهيل البشري لمرتبات الدفاع المدني وللوقوف على جاهزية مؤسسات الدولة المختلفة.

وثمّن مدير الأمن العام الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الدفاع المدني خلال تنفيذ ما أنيط بهم من مهام وواجبات إنسانية، والمستوى المتميز الذي وصلت إليه في الاستجابة للحوادث الطارئة، مما أسهم في الحد من الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات.

كما استمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدمه مدير مديرية الدفاع المدني العميد محمد العمري، حول أبرز الواجبات المنوطة بالمديرية والخطط العملياتية ، وإحصائيات الحوادث التي تم التعامل معها .

--(بترا)

ل م/ ف م/ف ق

25/02/2024 17:18:10