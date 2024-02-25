الحكومة تعرض أبرز إنجازاتها ضمن محركات رؤية التحديث الاقتصادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) وعد ربابعة- قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن أبرز الأولويات التي ستعمل عليها الوزارة خلال العام الحالي 2024 في محرك الاستثمار، هي تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترويج الاستثمار لعام (2023-2026)، وإعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار.

وعرضت السقاف خلال جلسة الاستثمار والقطاعات الإنتاجية: أولويات 2024، على هامش "لقاء تفاعلي لبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بين عامين" اليوم الأحد، والتي أدارها وزير الاستثمار الأسبق مهند شحادة، لأهم برامج ومشاريع الوزارة ومنها تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترويج الاستثمار من خلال التعاقد الخارجي، وتنفيذ حملات ترويجية تستهدف الاستثمارات والصناديق الاستثمارية، إضافة الى "فريق الأردن" (تحديث الفرص الاستثمارية وتوحيد الرسائل الترويجية وتنسيق مهامها.

وقالت، إنه سيجري حوسبة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة، وتطوير نظام إدارة علاقات العملاء، وتطوير خدمات العناية اللاحقة للمستثمرين ودعم السياسات، وتسهيل إنشاء شراكات تمويلية جديدة عن طريق الاستمرار في التواصل مع الصناديق السيادية للتسجيل والاستثمار في المملكة، ودراسة تأسيس صندوق استثماري يهدف إلى جذب مدخرات المغتربين.

وأشارت السقاف إلى أن الوزارة تسعى خلال العام الحالي إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال استكمال الأطر التشريعية لمشروعات الشراكة، وإعداد الأدلة الإرشادية لمشروعات الشراكة، وتطوير قائمة المشروعات، وتحديث محتويات منصة (Invest) بشكل مستمر ورفع نسبة المشاهدات على المنصة، وتطوير الخارطة الاستثمارية لاستحداث فرص استثمارية جديدة ومجدية.

بدوره، قال وزير السياحة مكرم القيسي، إن من ممكنات محرك وجهة سياحية عالمية التي ستعمل عليها الوزارة للعام 2024، تحفيز بيئة العمل والاستثمار في القطاع السياحي، وتمكين المجتمعات المحلية، وتطوير المنتجات والخدمات في المواقع السياحية، والتسويق والربط مع الدول المصدرة للسياح، إضافة إلى خطة إدارة وحماية التراث.

وأضاف، إن من البرامج والمشاريع التي ستقوم الوزارة عليها خلال العام الحالي، تحفيز بيئة العمل والاستثمار عن طريق مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع السياحة، وخارطة الاستثمار السياحي، وصندوق تنمية وتطوير وحماية القطاع، وتطوير المواقع السياحية من خلال أنماط السياحة؛ الدينية والعلاجية والمغامرات وغيرها، ورقمنة الخدمات الترخيص والتصنيف.

وأشار القيسي إلى تمكين المجتمعات المحلية، عبر التدريب (مزودي الخدمات من المجتمعات المحلية الباحثين عن العمل والعاملين في القطاع ) وبرنامج "أردنا جنة"، والتجارب المحلية، وممكن إدارة وحماية التراث، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بصيانة وحماية المواقع الأثرية وحفظ المقتنيات وإنشاء وتطوير المتاحف، وخطط إدارة المواقع.

ولفت إلى أن من خطط الوزارة عام 2024، العمل على التسويق والربط مع الدول المصدرة للسياح من خلال الطيران العارض، واستهداف أسواق جديدة، إضافة إلى التسويق بمختلف الطرق الإلكترونية وغير الإلكترونية.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة استمرار الوزارة ببرامج التحول الرقمي خلال العام 2024، إذ تسعى الوزارة لقياس مستوى تطور الحكومات الإلكترونية لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية من خلال إعداد تقرير تحليلي لوضع الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية في هذا العام.

وبين الهناندة أن الوزارة تعمل على دعم تطوير الألعاب الإلكترونية من خلال إنشاء مركزين للتدريب والتأهيل متخصصين في مجالات تطوير الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، وإنشاء وافتتاح مبنى التدريب والتأهيل المتخصص بالألعاب الرياضات الإلكترونية، ودراسة موقع وتصميم مبنى مركز التدريب والتأهيل المختصصة بالالعاب والرياضات الالكترونية في محافظة العقبة .

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم برقمنة 60 بالمئة من الخدمات الحكومية عام 2024، أي رقمنة 480 خدمة حكومية.

وأشار الهناندة إلى برامج ستعمل عليها الوزارة خلال العام الحالي منها منصة جديدة احتياطية ورديفة لنظام إدارة الهوية الرقمية، ونظام رديف واحتياطي لخدمة التوقيع الرقمي، ونظام احتياطي لتفعيل رمز الاستجابة السريع لتوثيق المستندات والملفات، ونظام التحقق من هوية المواطنين والمقيمين والأجانب من خلال بصمة العين، وتطوير نظام مفتاح البنية التحتية العام، تطوير بوابة التوقيع الرقمي للقطاع الخاص، وتوسعه البنية التحتية الداعمة لإصدار المستندات الرقمية الموثقة للمستفدين من الخدمات الحكومية الرقمية.

ولفت إلى ما ستتطوره الوزارة أيضا خلال هذا العام من تقييم وتطوير أنظمة رديفة للأنظمة الرقمية الحالية، وانشاء مركز موحد لبيانات المؤسسات الحكومية وفق معايير عالمية حديثة لتوفير الكلف وزيادة أمن المعلومات، وإنشاء واستدامة اعمال مراكز الخدمات الحكومية، وانشاء مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في العقبة ومعان والكرك والطفيلة، وتطوير بوابة البيانات الحكومية المفتوحة، وتطوير أنظمة داخلية وموحدة للمؤسسات الحكومية نظام الفوترة الوطني، وتقييم البنى التحتية للمؤسسات الحكومية وترقية الأنظمة وقواعد البيانات.

من جهته، أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الى استراتيجيات الوزارة في مجال "محرك صناعات عالية القيمة لعام 2024" مثل تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير، ومتابعة المؤشرات المتحققة من خلال دعم حوالي 150 شركة لتنشيط الصادرات لمنشآت القطاع الصناعي وقطاع الاستشارات، وتنفيذ برنامج تسويق الصادرات الزراعية.

ومن استراتيجيات الوزارة أيضا بحسب الشمالي، إعداد استراتيجية وخارطة طريق لتعزيز التصنيع الغذائي، واعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية، واقرار السياسة الصناعية واعداد الخطة التنفيذية للسياسة الصناعية 2024- 2028 والبدء بالتنفيذ.

وأضاف، إن الوزارة تقوم باعداد خطة تأهيل وتدريب للكوادر المعنية بتطبيق قانون المنافسة، والتعامل مع القضايا المنافسة، واعداد دراسات خاصة حول المنافسة في بعض القطاعات.

وفيما يخص البرامج والمشاريع، بين الشمالي أن الوزارة ستقوم بتطوير واطلاق منصة التجارة الالكترونية، واطلاق برنامج تأهيل المنشآت للتحول نحو التجارة الالكترونية، وتنظيم بيئة العمل لحماية المستهلك للبيع الالكتروني، وتنظيم الحقوق المرتبطة بخدمات البيع االكتروني، اضافة إلى اعداد دراسات جدوى تفصيلية وترويج فرص استثمارية استراتيجية لجذب استثمارات جديدة في قطاع المنسوجات .

وقال، إن الوزارة ستعمل على التوسع في برامج الاقراض الزراعي وتعزيز المخزون الاستراتيجيي من الحبوب، وفي القطاع الهندسي سيتم اعداد استراتيجية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية محليا ودوليا، واطلاق الجولة الثانية من برنامج صندوق دعم الصناعة، وتنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.

--(بترا)

و ر/اح

25/02/2024 17:16:35