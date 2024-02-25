اتفاقية بين تكية أم علي وجمعية شباب معان لحفظ البيئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- وقعت جمعية شباب معان لحفظ البيئة، وتكية أم علي، اتفاقية للتعاون في مجالات حفظ وتدوير بقايا الطعام بين المؤسستين.

وقع الاتفاقية مدير عام التكية سامر بلقر، والرئيس التنفيذي للجمعية سامر عبد الدايم.

وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف وتطوير فرص التعاون ومجالات الشراكة بين الجانبين في قطاع إعادة تدوير بقايا ومخلفات الطعام وتحويلها إلى سماد عضوي، بغرض استخدامها في الزراعة، وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، والتدريب وبناء القدرات والتوعية في هذا المجال.

وقال بلقر "نفخر بالشراكة مع جمعية شباب معان لحفظ البيئة وضمن مشروع القرية الذكية للتنمية المستدامة في تقديم حلول مبتكرة صديقة للبيئة وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة لإعادة التدوير في قطاع إدارة نفايات الطعام".

وبين أن الإتفاقية ستمكن الجانبين من التقليل من هدر الطعام ونشر ثقافة حفظ النعمة بمنظومة عمل احترافية وإعادة تدوير الزائد وتحويله إلى قيمة محلية لتنعكس على الاقتصاد والبيئة والمجتمع، وتحقيق تقدم ملموس نحو خفض الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي.

من جهته، قال عبد الدايم، "يسرنا التعاون مع التكية في مشاركتنا هذا المشروع الذي سيسهم في تعزيز تحقيق مستهدفات الاستدامة، وبالتعاون سنتمكن من إعادة تدوير بقايا الطعام وتحويله إلى سماد عضوي، والتذكير بأهمية نشر ثقافة حفظ النعمة في مجتمعنا، والتغلب على مظاهر البذخ ورمي الفائض من الطعام وإعادة تدويره، وإيصال رسالة مفهوم حفظ النعمة الني نسعى من خلال الإتفافية إلى تعزيزها.

وأوضح أن الهدف من إعلان الاتفاقية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، هو الدعوة إلى مكافحة حجم الإسراف في الأطعمة والمبالغة في المشتريات من المواد الغذائية، الذي يكلف الأسر مبالغ طائلة ومتزايدة عما تصرفه في الأشهر العادية، وضرورة وجود عمل مؤسسي منظم ومبادرات تتبناها ليس فقط الجهات الحكومية، بل أيضا القطاعين الخاص والمجتمعي.

--(بترا)

رح/ف م/ف ق

25/02/2024 16:56:08