اتفاقية بين تكية أم علي وجمعية شباب معان لحفظ البيئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- وقعت جمعية شباب معان لحفظ البيئة، وتكية أم علي، اتفاقية للتعاون في مجالات حفظ وتدوير بقايا الطعام بين المؤسستين.
وقع الاتفاقية مدير عام التكية سامر بلقر، والرئيس التنفيذي للجمعية سامر عبد الدايم.
وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف وتطوير فرص التعاون ومجالات الشراكة بين الجانبين في قطاع إعادة تدوير بقايا ومخلفات الطعام وتحويلها إلى سماد عضوي، بغرض استخدامها في الزراعة، وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، والتدريب وبناء القدرات والتوعية في هذا المجال.
وقال بلقر "نفخر بالشراكة مع جمعية شباب معان لحفظ البيئة وضمن مشروع القرية الذكية للتنمية المستدامة في تقديم حلول مبتكرة صديقة للبيئة وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة لإعادة التدوير في قطاع إدارة نفايات الطعام".
وبين أن الإتفاقية ستمكن الجانبين من التقليل من هدر الطعام ونشر ثقافة حفظ النعمة بمنظومة عمل احترافية وإعادة تدوير الزائد وتحويله إلى قيمة محلية لتنعكس على الاقتصاد والبيئة والمجتمع، وتحقيق تقدم ملموس نحو خفض الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي.
من جهته، قال عبد الدايم، "يسرنا التعاون مع التكية في مشاركتنا هذا المشروع الذي سيسهم في تعزيز تحقيق مستهدفات الاستدامة، وبالتعاون سنتمكن من إعادة تدوير بقايا الطعام وتحويله إلى سماد عضوي، والتذكير بأهمية نشر ثقافة حفظ النعمة في مجتمعنا، والتغلب على مظاهر البذخ ورمي الفائض من الطعام وإعادة تدويره، وإيصال رسالة مفهوم حفظ النعمة الني نسعى من خلال الإتفافية إلى تعزيزها.
وأوضح أن الهدف من إعلان الاتفاقية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، هو الدعوة إلى مكافحة حجم الإسراف في الأطعمة والمبالغة في المشتريات من المواد الغذائية، الذي يكلف الأسر مبالغ طائلة ومتزايدة عما تصرفه في الأشهر العادية، وضرورة وجود عمل مؤسسي منظم ومبادرات تتبناها ليس فقط الجهات الحكومية، بل أيضا القطاعين الخاص والمجتمعي.
--(بترا)
رح/ف م/ف ق
25/02/2024 16:56:08
MENAFN25022024000117011021ID1107897258
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