وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البلغارية تطورات الأوضاع في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان25 شباط(بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، نظيرته نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في غزة والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب، والجهود المبذولة لوقفها وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

كما تناول الاجتماع العلاقات الثنائية و القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته واتخاذ خطوات فورية فاعلة توقف العدوان على القطاع.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية.

وفي تصريحات صحافية مشتركة بعد الاجتماع، قال الصفدي "استقبلت اليوم وزيرة خارجية بلغاريا في زيارتها الأولى بصفتها الرسمية للمملكة، الزيارة كانت مجالاً لبحث كيفية البناء على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وتحدثنا عن مجموعة من المساحات التي يمكن أن نزيد تعاوننا الثنائي فيها تحديداً قطاعات التعليم والسياحة"، مشيراً إلى أن هنالك آفاقا واسعة للتعاون في هذين القطاعين.

وأضاف "تحدثنا حول التعاون في إطار عملية العقبة، ونتطلع إلى استضافة بلغاريا إلى اجتماعات عملية العقبة في وقت قريب من هذا العام"، وزاد "اتفقنا على إعادة إطلاق عملية المشاورات السياسية بين البلدين بشكل منتظم وستنطلق الدورة الأولى من هذه المشاورات خلال شهرين بعد أن يقوم فريق عمل من الوزارتين بتحديد القضايا التي نحتاج أن نتخذ قرارات فيها بما ينعكس على مصلحة البلدين الصديقين".

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، قال الصفدي "تحدثنا حول الكارثة الإنسانية التي يستمر العدوان الإسرائيلي في مفاقمتها في غزة، وأكدت موقف المملكة الواضح في ضرورة وقف هذا العدوان بشكل فوري، وبحثنا الكارثة الإنسانية التي تستمر في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة"، مشيراً إلى أن غزة تواجه مجاعة بحسب تقارير الأمم المتحدة نتيجة لعدم توفر الغذاء والدواء والمياه.

وأضاف الصفدي "تحدثنا عن كيفية تنسيق الجهود من أجل إيصال المساعدات اللازمة إلى غزة، وأطلعت الوزيرة على عمليات الإنزال الجوي التي تستمر المملكة في القيام بها في غزة"، مشيراً إلى أن هذه العمليات ليست كافية ولا تلبي نسبة بسيطة جداً من احتياجات أكثر من 2.3 مليون فلسطيني يعانون فقدان الغذاء والدواء ودمار النظام الصحي وكل متطلبات ومقومات الحياة.

وأكد الصفدي "مستمرون في العمل والضغط بشكل كبير من أجل إدخال المساعدات بشكل كاف إلى قطاع غزة".

وقال الصفدي "نتفق وبلغاريا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأطلعت معاليها على الجهود التي نقوم بها بالتنسيق مع عدد من الدول العربية ومع المجتمع الدولي من أجل أن يكون هنالك تحرك فاعل يبدأ بوقف العدوان وإيصال المساعدات ويأخذنا باتجاه تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وحذر الصفدي من أن استمرار العدوان في هذه الظروف وعلى أبواب شهر رمضان سيضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الحرب وتفجر الوضع الإقليمي بشكل عام، مؤكداً أن كل يوم يمضي مع استمرار هذه الحرب يزيد من خطر تفجر هذه الحرب ويزيد من ضحاياها.

وقال "ما يجري الآن هو جريمة بحق الإنسانية في كل نواحيها، ونعمل مع المجتمع الدولي ونطلب من أصدقائنا في المجتمع الدولي أن يكون هنالك تحرك فوري لإنهاء هذه الحرب". مؤكداً أن أكثر من أربعة شهور من القتل والدمار لم تنتج إلا المزيد من التوتر والمزيد من الصراع.

وختم الصفدي "نتطلع إلى استمرار العمل ليس فقط على زيادة تعاوننا الثنائي وتعميق علاقات الصداقة بين بلدينا ولكن في جهودنا المشتركة لإنهاء هذه الكارثة وللبدء بخطوات حقيقية نحو مستقبل تلبى في حقوق الشعب الفلسطيني شرطاً لأن يعم السلام والاستقرار في المنطقة".

من جانبها، قالت غابرييل "الأردن شريك مهم لبلغاريا في المنطقة، وشهر تشرين الأول المقبل سيشهد الذكرى الستين لعلاقاتنا الدبلوماسية"، وزادت "زيارتي اليوم رسالة هامة لتعزيز الحوار السياسي بينناً وتعزيز التعاون في العديد من المجالات الاستراتيجية، ولتنسيق جهودنا لإيجاد حلول للتحديات الإقليمية والعالمية".

وأكدت غابرييل "ندعم مبادرات الأردن في مجال الأمن وفي مجال التعاون والدفاع ومكافحة الإرهاب والتطرف، وبلغاريا مستعدة لاستضافة عملية العقبة".

وأشارت غابرييل إلى التعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الاستثمار، وإلى لجنة الاستثمار المشتركة بين البلدين كآلية مهمة لتعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد المختلفة، كما أشارت إلى فرص التعاون في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وزادت "ناقشنا التعاون في مجال السياحة، والعديد من البلغاريين متحمسين لزيارة الأردن، وأنا أرى لماذا؛ فإن تاريخكم وثقافتكم وحسن ضيافتكم تشجع وتجلب أعين العالم".

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، قالت غابرييل "إننا قلقون من الوضع الإنساني في غزة، وبالنسبة لنا فإن الأردن قد أثبت نفسه كصانع سلام في الإقليم، ونحن ندعم كل الجهود التي تقومون بها لكي تكون هنالك خطة للسلام وإنقاذ الأرواح".

--(بترا)

ص خ/ ف م/ف ق

25/02/2024 16:52:22