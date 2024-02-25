ندوة عن نظام المنافع التأمينية بالضمان الاجتماعي في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 25 شباط (بترا)– نظمت جماعة رايات الإبداعية بالتعاون مع فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي في عجلون وجمعيتي البيئة الأردنية والكوكب الأخضر، اليوم الأحد، ندوة حوارية حول نظام الشمول والمنافع التأمينية للضمان الاجتماعي.
وقال مدير إدارة فرع الضمان في عجلون أحمد القضاة، إن قانون الضمان شامل وواسع ويغطي القطاعات الحكومية والخاصة لأنواع الرواتب كافة، والتقاعد بهدف تقديم الخدمات للمشتركين، مبينا أهم الأنظمة التي يقوم عليها الضمان ومنها، العجز الكلي والجزئي الطبيعي والعجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي والمبكر ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والوفاة الإصابية.
وأكد القضاة اهتمام المؤسسة بالمركز المالي الذي يجب أن يكون له أهمية قصوى حتى يستمر في ديمومته على المدى البعيد وتقديم الرواتب التقاعدية والخدمات والمنافع التأمينية لكافة أفراد المجتمع دون استثناء.
واستعرض رئيسا قسمي التحصيل و الاشتراكات ومقرر اللجنة الإعلامية حمودة النجداوي، ونهضة الصمادي، عددا من المواضيع التي تشمل نظام الشمول والمنافع التأمينية ومنها إصابات العمل وتأمين العجز والوفاة والشيخوخة وتأمينات الأمومة والطفولة والتعطل عن العمل.
وأشارت رئيس جماعة رايات آلاء أبو هليل، إلى أن المنتدى بالتشاركية مع عدد من الجهات والجمعيات والهيئات الثقافية والمجتمعية، يعقد الندوات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية لتعريف المواطن وزيادة التثقيف حول نظام الضمان الاجتماعي وأهمية نظام الشمول والمنافع التأمينية.
.--(بترا)
ع ف/ ف م
25/02/2024 16:37:04
MENAFN25022024000117011021ID1107897253
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