ندوة عن نظام المنافع التأمينية بالضمان الاجتماعي في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 25 شباط (بترا)– نظمت جماعة رايات الإبداعية بالتعاون مع فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي في عجلون وجمعيتي البيئة الأردنية والكوكب الأخضر، اليوم الأحد، ندوة حوارية حول نظام الشمول والمنافع التأمينية للضمان الاجتماعي.

وقال مدير إدارة فرع الضمان في عجلون أحمد القضاة، إن قانون الضمان شامل وواسع ويغطي القطاعات الحكومية والخاصة لأنواع الرواتب كافة، والتقاعد بهدف تقديم الخدمات للمشتركين، مبينا أهم الأنظمة التي يقوم عليها الضمان ومنها، العجز الكلي والجزئي الطبيعي والعجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي والمبكر ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والوفاة الإصابية.

وأكد القضاة اهتمام المؤسسة بالمركز المالي الذي يجب أن يكون له أهمية قصوى حتى يستمر في ديمومته على المدى البعيد وتقديم الرواتب التقاعدية والخدمات والمنافع التأمينية لكافة أفراد المجتمع دون استثناء.

واستعرض رئيسا قسمي التحصيل و الاشتراكات ومقرر اللجنة الإعلامية حمودة النجداوي، ونهضة الصمادي، عددا من المواضيع التي تشمل نظام الشمول والمنافع التأمينية ومنها إصابات العمل وتأمين العجز والوفاة والشيخوخة وتأمينات الأمومة والطفولة والتعطل عن العمل.

وأشارت رئيس جماعة رايات آلاء أبو هليل، إلى أن المنتدى بالتشاركية مع عدد من الجهات والجمعيات والهيئات الثقافية والمجتمعية، يعقد الندوات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية لتعريف المواطن وزيادة التثقيف حول نظام الضمان الاجتماعي وأهمية نظام الشمول والمنافع التأمينية.

.--(بترا)

ع ف/ ف م

25/02/2024 16:37:04

