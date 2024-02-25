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المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية في مؤسسات التعليم العالي

2/25/2024 2:31:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 25 شباط (بترا)- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع برنامج "أنا أشارك " حملة توعوية في الجامعات الحكومية والخاصة، والكليات الجامعية بعنوان"اعرف قانونك"، بهدف التوعية بمضامين قانون الانتخاب، وتعزيز مشاركة الشباب بالعملية الانتخابية، بمشاركة متطوعين من طلبة الجامعات.
وتتضمن الحملة، وفقا لبيان للهيئة اليوم الأحد، التعريف بالدائرة الانتخابية العامة وعدد مقاعدها والدوائر الانتخابية المحلية وعدد المقاعد المخصصة لمسار التنافس ومسار الكوتا، إضافة إلى التوعية بالنظام النسبي المغلق في الدائرة الانتخابية العامة وشروط تشكيلها، والنظام النسبي المفتوح في الدوائر الانتخابية المحلية، وعدد مقاعد مجلس النواب.
كما تضمنت الحملة التعريف بنسبة الحسم (العتبة) للدائرة الانتخابية العامة والمحلية إضافة إلى التأكيد أن الناخب سيقترع في مكان الإقامة الدائم والمثبت في قيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وتسلط الحملة الضوء على مساهمة قانون الانتخاب في تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة والحقيقية للشباب والمرأة والفرص المستقبلية التي منحها قانون الانتخاب.
--(بترا)
م ش/م ف/ف ق
25/02/2024 16:29:00

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