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الخيرية الهاشمية والوطني لإدارة الأزمات، يوقعان مذكرة تفاهم

2/25/2024 2:31:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم حول مواضيع المساعدات الإنسانية الطارئة في حالات الكوارث والأزمات وفرص التدريب وتقييم المخاطر، وإدارة الأزمات الكوارث، والطوارئ والاستجابة لتبعاتها.
وقع عن الهيئة الأمين العام الدكتور حسين الشبلي، وعن المركز ممثلا عن سمو رئيس المركز نائبه العميد الركن حاتم الزعبي.
ونصت المذكرة وفق بيان للهيئة، على عدة مجالات للتعاون من ضمنها، تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك في مجالات المساعدات الإنسانية أثناء الكوارث والأزمات والأحداث الطارئة داخل المملكة وخارجها.
كما نصت على استمرار التعاون والمشاركة بإعداد الخطط الوطنية ذات العلاقة بالزلازل، اللجوء، الأمراض الوبائية، استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية، تطوير وتحديث الخطط ذات العلاقة وتحديث قاعدة البيانات للجهات المتطوعة، إضافة إلى تعزيز المشاركة بالتمارين الوطنية المشتركة الشاملة على المستوى الاستراتيجي وتبادل الخبرات في مجال عقد مختلف أنواع الدورات التدريبية المتخصصة ذات الصلة بالكوارث.
وقال الشبلي، إن الهيئة :تسعى دوما لتكون بكوادرها كافة على أهبة الاستعداد والكفاءة في الاستجابة الطارئة ضمن مجالات المساعدات الإنسانية أثناء الكوارث والأزمات والأحداث الطارئة داخل المملكة وخارجها، والذي نعززه من خلال توقيع الاتفاقية مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات".
بدوره قال الزعبي، إن المذكرة تأتي انطلاقا من دور المركز في تعزيز التشاركية وتحقيق التكامل والتنسيق لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات والكوارث، مثمنا الدور الذي تقوم به الهيئة في العمل الإنساني والخيري والإغاثي.
--(بترا)
ج ب/ ف م/ف ق
25/02/2024 16:27:30

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