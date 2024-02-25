الخيرية الهاشمية والوطني لإدارة الأزمات، يوقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم حول مواضيع المساعدات الإنسانية الطارئة في حالات الكوارث والأزمات وفرص التدريب وتقييم المخاطر، وإدارة الأزمات الكوارث، والطوارئ والاستجابة لتبعاتها.
وقع عن الهيئة الأمين العام الدكتور حسين الشبلي، وعن المركز ممثلا عن سمو رئيس المركز نائبه العميد الركن حاتم الزعبي.
ونصت المذكرة وفق بيان للهيئة، على عدة مجالات للتعاون من ضمنها، تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك في مجالات المساعدات الإنسانية أثناء الكوارث والأزمات والأحداث الطارئة داخل المملكة وخارجها.
كما نصت على استمرار التعاون والمشاركة بإعداد الخطط الوطنية ذات العلاقة بالزلازل، اللجوء، الأمراض الوبائية، استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية، تطوير وتحديث الخطط ذات العلاقة وتحديث قاعدة البيانات للجهات المتطوعة، إضافة إلى تعزيز المشاركة بالتمارين الوطنية المشتركة الشاملة على المستوى الاستراتيجي وتبادل الخبرات في مجال عقد مختلف أنواع الدورات التدريبية المتخصصة ذات الصلة بالكوارث.
وقال الشبلي، إن الهيئة :تسعى دوما لتكون بكوادرها كافة على أهبة الاستعداد والكفاءة في الاستجابة الطارئة ضمن مجالات المساعدات الإنسانية أثناء الكوارث والأزمات والأحداث الطارئة داخل المملكة وخارجها، والذي نعززه من خلال توقيع الاتفاقية مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات".
بدوره قال الزعبي، إن المذكرة تأتي انطلاقا من دور المركز في تعزيز التشاركية وتحقيق التكامل والتنسيق لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات والكوارث، مثمنا الدور الذي تقوم به الهيئة في العمل الإنساني والخيري والإغاثي.
--(بترا)
ج ب/ ف م/ف ق
25/02/2024 16:27:30
MENAFN25022024000117011021ID1107897251
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