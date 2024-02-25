مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية ومركز الحسين للسرطان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- وقعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ومركز الحسين للسرطان مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريس والتدريب والبحوث والاستشارات، والتأهيل العالي والتقني لكوادر الطرفين والبحث العلمي لإعداد وتأهيل الكوادر الطبية.
وبحسب بيان للجامعة اليوم الأحد، وقع المذكرة رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، والرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور.
وأشارت أبو الهيجاء، إلى أن هذا التعاون يعكس استراتيجية الجامعة في التوسع مع مؤسسات المجتمع المحلي في مختلف المجالات، مؤكدةً أن المجال الطبي يحتل أهمية خاصة، لارتباطه المباشر بحياة الإنسان وصحته.
وبينت أن هذا التعاون الأكاديمي الطبي يهدف إلى تطبيق أحدث التطورات والتقنيات مع توجيهها وتطبيقها في مختلف التخصصات الطبية، معربة عن تقريرها لهذه الشراكة، واعتزازها وفخرها بإنجازات المركز الذي يعد على مستوى المنطقة والعالم صرحا طبيا مميزا.
وأكدت أبو الهيجاء استعداد الجامعة للتعاون لضمان تحقيق أفضل النتائج والرعاية الصحية للمرضى، من خلال برنامج الماجستير "تكنولوجيا المعلومات الصحية" الذي تطرحه الجامعة والهادف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في المؤسسات الصحية بالمملكة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تقديم منح لموظفي المركز.
من جانبه، أكد مدير عام المركز أهمية تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل النتائج في مجال الرعاية الصحية.
وأشار منصور إلى أهمية البيانات الطبية في رعاية مرضى السرطان، وخصوصا الآن في عصر الطب الدقيق والموجّه، التي بدونها لن نستطيع مواكبة أحدث التغيرات في عالم السرطان من حيث التشخيص والعلاج.
--(بترا)
أ ر/م ف/ف ق
25/02/2024 16:25:26
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