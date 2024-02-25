مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية ومركز الحسين للسرطان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- وقعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ومركز الحسين للسرطان مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريس والتدريب والبحوث والاستشارات، والتأهيل العالي والتقني لكوادر الطرفين والبحث العلمي لإعداد وتأهيل الكوادر الطبية.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأحد، وقع المذكرة رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، والرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور.

وأشارت أبو الهيجاء، إلى أن هذا التعاون يعكس استراتيجية الجامعة في التوسع مع مؤسسات المجتمع المحلي في مختلف المجالات، مؤكدةً أن المجال الطبي يحتل أهمية خاصة، لارتباطه المباشر بحياة الإنسان وصحته.

وبينت أن هذا التعاون الأكاديمي الطبي يهدف إلى تطبيق أحدث التطورات والتقنيات مع توجيهها وتطبيقها في مختلف التخصصات الطبية، معربة عن تقريرها لهذه الشراكة، واعتزازها وفخرها بإنجازات المركز الذي يعد على مستوى المنطقة والعالم صرحا طبيا مميزا.

وأكدت أبو الهيجاء استعداد الجامعة للتعاون لضمان تحقيق أفضل النتائج والرعاية الصحية للمرضى، من خلال برنامج الماجستير "تكنولوجيا المعلومات الصحية" الذي تطرحه الجامعة والهادف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في المؤسسات الصحية بالمملكة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تقديم منح لموظفي المركز.

من جانبه، أكد مدير عام المركز أهمية تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل النتائج في مجال الرعاية الصحية.

وأشار منصور إلى أهمية البيانات الطبية في رعاية مرضى السرطان، وخصوصا الآن في عصر الطب الدقيق والموجّه، التي بدونها لن نستطيع مواكبة أحدث التغيرات في عالم السرطان من حيث التشخيص والعلاج.

--(بترا)

أ ر/م ف/ف ق

25/02/2024 16:25:26