رئيس الأردنية يبحث ووزير الإعلام السعودي تعزيز التعاون بمجالالتربية الإعلامية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، لدى لقائه اليوم الأحد، وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، تعزيز التعاون المشترك وتطوير سبله وأدواته، خاصة في مجالات الإعلام والتربية الإعلامية والاتصال الرقمي.

وثمن عبيدات خلال اللقاء الذي حضره وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، جهود السعودية والأردن، ودورهما المؤثر في المجتمع الدولي، مشيرا إلى دور جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الذود عن القضايا والمصالح العربية والقومية، خصوصا القضية الفلسطينية، ودعم وقف إطلاق النار في غزة.

وقال، إن الجامعة الأردنية تسعى اليوم إلى وضع مقاربة حقيقية توضح مكانة الجامعات من المجتمع، وما الذي يريده كل منهما من الآخر، لافتا الى أن الجامعة ترى أن العلاقة بينهما تغيرت بتغير متطلبات العصر والتحديات العالمية المختلفة.

وأكد أن دور الجامعات اليوم لا يقتصر على التعليم المباشر فحسب، بل يتعداه إلى السعي بكل ما لديها من أجهزة بحثية وتعليمية ومجتمعية للحفاظ على كرامة المواطن وضمان نماء مجتمعه بشكل مستدام.

من جانبه، قال الدكتور المبيضين، إن العلاقات الأردنية السعودية تتمتع بالمنعة والقوة بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأضاف الوزير المبيضين: هناك ممر تاريخي بين الأردن والسعودية عنوانه الذاكرة والتربية والثقافة على صعيد العلاقات الاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى التحديات التي تواجه الجامعات في الإعلام والتربية الإعلامية وتطلع الأردن لعقد شراكات بين الجامعات السعودية والأردنية في التربية الإعلامية والمعلوماتية.

من جانبه، قال الدوسري، إن اسم الجامعة الأردنية كبير وراسخ ودائم الحضور في الذاكرة العربية، نظرا لما قدمته الجامعة من خدمات للعلم والمعرفة في العالم العربي.

وأبدى الدوسري إعجابه بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها الجامعة الأردنية بين نظيراتها في العالم، مؤكدا سعي بلاده لمد جسور التعاون المشترك من خلال مشاريع وبرامج تخدم مصالح الجانبين، خصوصا في موضوعات الإعلام والتربية الإعلامية، إذ قطعت السعودية أشواطا كبيرة في قضايا التربية الإعلامية، وتسعد بنقل تجربتها إلى أشقائها العرب.

بدوره، قدم نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي، إيجازا حول الجامعة منذ تأسيسها حتى اليوم، لافتا إلى التقدم الكبير والنقلة النوعية التي أحدثتها الجامعة، إذ تقدم حاليا نحو 102 برنامج بكالوريوس، و 120 برنامج ماجستير، و 39 برنامج دكتوراه، إلى جانب فرع العقبة الذي يضم 5 كليات، ومستشفى الجامعة، والمزارع والمحطات الزراعية البحثية، ومحطة العلوم البحرية.

وأشار أبو كركي، إلى أن الجامعة نشرت منذ تأسيسها زهاء 22 ألف بحث علمي في أعرق المجلات العالمية المحكمة، 50 بالمئة منها يخدم أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى صعودها أخيرا في تصنيف (QS) العالمي لتحل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.

وتطرق أبو كركي إلى تطوير خطط الجامعة الدراسية وربطها بموضوعات الذكاء الصناعي، وإدخال مواد دراسية تعنى بالمهارات الناعمة (تشمل مهارات اللغات والرقمنة والتأهيل لسوق العمل)، إلى جانب اعتمادها تدريس 20 بالمئة من المواد في القطاع المعرفي الذي يدرسه الطلبة من قبل خبراء ومتخصصين من القطاع الخاص والصناعي للدمج بين النظرية والتطبيق، إلى جانب تحديثها للبنى التحتية والقاعات الصفية، وتنفيذها لأكبر برامج إيفاد وابتعاث وتعيين في تاريخها.

وتحدثت نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية والعلاقات والشراكات الدولية الدكتور ناهد عميش، عن أهمية التعاون بين الجامعات الأردنية والسعودية في مجالات التصنيف العالمي، إذ يتمتع الجانبان بكفاءات مهمة في هذا السياق.

--(بترا)

س ص/ ف م/اح

25/02/2024 16:15:30