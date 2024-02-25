اتفاقية تعاون بين البريد الأردني والشرق الأوسط للدفع المالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- وقعت شركتا البريد الأردني، والشرق الأوسط لخدمات الدفع المالي اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات متعددة للمواطنين.

وبحسب بيان لشركة البريد، وقع الاتفاقية مدير عام شركة البريد بالوكالة هنادي الطيب، ومدير عام شركة الشرق الأوسط علي عبد الجبار، بحضور رئيس مجلس إدارة البريد سامي الداوود.

وقال الداوود، إن الاتفاقية ستمكن المواطنين ومنتفعي المعونة الوطنية من سحب الأموال نقدا وتحويلها بكل سهولة ويسر من مكاتب البريد لمن يملكون محافظ مالية أو تطبيقات بنكية.

من جهتها، قالت الطيب، إن الاتفاقية تأتي في إطار الرؤية المشتركة للابتكار وتحسين الخدمات المالية إلكترونياً التي تقدم لعملاء البريد الأردني.

بدوره، قال عبد الجبار إن الشركة تطمح لتقديم أفضل الخدمات المرتبطة بالمدفوعات الرقمية للبريد، بالتزامن مع تطور الخدمات المالية.

--(بترا)

غ ح/م ف/ف ق

25/02/2024 16:07:41