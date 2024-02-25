اختتام برنامج مختبر المبتكرين الصغار في دورته السابعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا) -اختتمت مكتبة درب المعرفة في مؤسسة عبد الحميد شومان، أمس السبت في جامعة الحسين التقنية، الدورة السابعة لبرنامج "مختبر المبتكرين الصغار".
ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الاحد، في احتفال أقيم بهذه المناسبة ورعاه رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، قدمت عروض لنتاجات أفكار مشاريع علمية ومبتكرة، عمل عليها أطفال بعد رحلة علمية وعملية وورشات عمل متخصصة وظفت فيها التجارب والمشاريع لتنمية قدرات المشاركين على البحث والتحليل.
واختير في الدورة السابعة من البرنامج، بحسب البيان، 27 مبتكرا ومبتكرة من أصل 906 تقدموا للمشاركة بالبرنامج، حيث شاركوا بإنتاج 6 مشاريع علمية، بإشراف 7 مشرفين من طلبة التخصصات العلمية في الجامعات الأردنية.
وأعرب الحنطي، عن اعتزازه باستضافة معرض المبتكرين الصغار للسنة الثانية على التوالي، مشيدا بنوعية الابتكارات التي قام الأطفال بإنتاجها والتي ستعمل على حل العديد من التحديات والمشكلات المجتمعية.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، إننا نلتقي مرة أخرى مع حصاد مختبر المبتكرين الصغار الذي تنفذه المؤسسة، بالتعاون مع مؤسسة واحة التفكير، لتوفير المساحة العلمية والعملية لتنمية مهارات الأطفال، من خلال برنامج تدريبي مبني على أسس علمية يخضع له الأطفال، ليساعدهم على تنمية مهارات التفكير والتحليل والإبداع، والعمل الجماعي، والعديد من المهارات الأخرى، ما يكسبهم مهارات ضرورية للعصر الذي نعيشه، وللمستقبل.
الرئيس التنفيذي لمؤسسة واحة التفكير/ الشريك لمؤسسة "شومان" في تنفيذ البرنامج الدكتور وليد ذيب، قال : إن المبتكرين الصغار
يتعلمون من خلال البرنامج مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات ومعالجة الأخطاء والعمل كفريق واحد والعمل تحت الضغط والالتزام بالهدف،
إضافة إلى مهارات البحث العلمي.
--(بترا)
م ت/ ف م /ف ق
25/02/2024 16:06:20
MENAFN25022024000117011021ID1107897247
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.