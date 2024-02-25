اختتام برنامج مختبر المبتكرين الصغار في دورته السابعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) -اختتمت مكتبة درب المعرفة في مؤسسة عبد الحميد شومان، أمس السبت في جامعة الحسين التقنية، الدورة السابعة لبرنامج "مختبر المبتكرين الصغار".

ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الاحد، في احتفال أقيم بهذه المناسبة ورعاه رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، قدمت عروض لنتاجات أفكار مشاريع علمية ومبتكرة، عمل عليها أطفال بعد رحلة علمية وعملية وورشات عمل متخصصة وظفت فيها التجارب والمشاريع لتنمية قدرات المشاركين على البحث والتحليل.

واختير في الدورة السابعة من البرنامج، بحسب البيان، 27 مبتكرا ومبتكرة من أصل 906 تقدموا للمشاركة بالبرنامج، حيث شاركوا بإنتاج 6 مشاريع علمية، بإشراف 7 مشرفين من طلبة التخصصات العلمية في الجامعات الأردنية.

وأعرب الحنطي، عن اعتزازه باستضافة معرض المبتكرين الصغار للسنة الثانية على التوالي، مشيدا بنوعية الابتكارات التي قام الأطفال بإنتاجها والتي ستعمل على حل العديد من التحديات والمشكلات المجتمعية.

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، إننا نلتقي مرة أخرى مع حصاد مختبر المبتكرين الصغار الذي تنفذه المؤسسة، بالتعاون مع مؤسسة واحة التفكير، لتوفير المساحة العلمية والعملية لتنمية مهارات الأطفال، من خلال برنامج تدريبي مبني على أسس علمية يخضع له الأطفال، ليساعدهم على تنمية مهارات التفكير والتحليل والإبداع، والعمل الجماعي، والعديد من المهارات الأخرى، ما يكسبهم مهارات ضرورية للعصر الذي نعيشه، وللمستقبل.

الرئيس التنفيذي لمؤسسة واحة التفكير/ الشريك لمؤسسة "شومان" في تنفيذ البرنامج الدكتور وليد ذيب، قال : إن المبتكرين الصغار

يتعلمون من خلال البرنامج مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات ومعالجة الأخطاء والعمل كفريق واحد والعمل تحت الضغط والالتزام بالهدف،

إضافة إلى مهارات البحث العلمي.

--(بترا)





م ت/ ف م /ف ق









25/02/2024 16:06:20