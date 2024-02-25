أردنيون يحصدون الميداليات الذهبية بالبطولة العربية للتصوير تحت الماء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 25 شباط (بترا)-أمين المعايطة- حصد المصورون الأردنيون الميداليات الذهبية في البطولة العربية الثالثة للتصوير تحت الماء، التي أقيمت في مدينة الغردقة المصرية، بتنظيم من الإتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ وبالتعاون مع الإتحاد المصري.
وظفر المصّور المحترف يزن السعد من جمعية العقبة للغوص المركز الأول بفئة تصوير"Creative"، فيما حصد المركز الأول المصور المحترف سامر بيطار من جمعية العقبة للغوص بفئة تصوير"white angle"، فيما حل بالمركز الثالث المصور الاحترافي محمد القطاونة من نادي اكوامارينا الرياضي لفئة تصوير" Macro".
وهنأ رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز، أبطال الأردن بهذه النتائج المتقدمة التي جرى إحرازها في البطولة العربية، مؤكداً دعم السلطة للرياضات البحريّة ومنتج الغوص خصوصا، ليضع العقبة على خارطة السياحة العالمية تحقيقاً للتوجيهات والرؤية الملكيّة بربط الرياضة بالسياحة لتكون نقاط جذب واستثمار وترويجٍ للمعالم البيئيّة والبحريّة في العقبة.
بدوره، قال رئيس جمعية العقبة للغوص الكابتن خماش ياسين، إننا نفتخر اليوم بتمثيلنا للأردن وخليج العقبة، ورفع اسم وعلم الأردن عاليا وأن نكون جزءًا من خلال الجمعية في نشر الوعي بما يمتلكه خليج العقبة من مكنونات بحرية والتسويق والترويج إقليميا وعالميا وجذب السياحة الخارجية، وخاصة سياحة الغوص إلى خليج العقبة.
وأضاف خماش أنه على مدار يومين التقط أبطال الأردن أجمل الصور الاحترافية في أعماق بحر الغردقة للأسماك والقطع البحريّة والمرّجان تحت الماء، واستطاعوا رغم امتلاكهم لمعدات لا تضاهيّ المعدات عالية التقنيّة التي في حوزة متسابقي ومصورّي الدول الأخرى، إلا أنهم أحرزوا نتائج متقدمة وحصدوا الذهب.
من جانبه، أكدّ أمين عام الإتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ الأردني أيمن جبر، أن العقبة تفخر بنخبة المصورين العالميين الذين رفعوا اسم الأردن عالياً في البطولة، والتي أظهر الأبطال فيها مستوياتٍ متقدمة واستطاعوا كسب الرهانّ على أرض مصر.
وشارك في البطولة 28 غواصًا وغواصة من 6 دول عربية وهي الكويت، لبنان، الإمارات وليبيا، ومصر إضافة إلى الأردن.
--(بترا)
ا م/م ف/ف ق
25/02/2024 16:02:26
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