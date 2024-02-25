أردنيون يحصدون الميداليات الذهبية بالبطولة العربية للتصوير تحت الماء

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 25 شباط (بترا)-أمين المعايطة- حصد المصورون الأردنيون الميداليات الذهبية في البطولة العربية الثالثة للتصوير تحت الماء، التي أقيمت في مدينة الغردقة المصرية، بتنظيم من الإتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ وبالتعاون مع الإتحاد المصري.

وظفر المصّور المحترف يزن السعد من جمعية العقبة للغوص المركز الأول بفئة تصوير"Creative"، فيما حصد المركز الأول المصور المحترف سامر بيطار من جمعية العقبة للغوص بفئة تصوير"white angle"، فيما حل بالمركز الثالث المصور الاحترافي محمد القطاونة من نادي اكوامارينا الرياضي لفئة تصوير" Macro".

وهنأ رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز، أبطال الأردن بهذه النتائج المتقدمة التي جرى إحرازها في البطولة العربية، مؤكداً دعم السلطة للرياضات البحريّة ومنتج الغوص خصوصا، ليضع العقبة على خارطة السياحة العالمية تحقيقاً للتوجيهات والرؤية الملكيّة بربط الرياضة بالسياحة لتكون نقاط جذب واستثمار وترويجٍ للمعالم البيئيّة والبحريّة في العقبة.

بدوره، قال رئيس جمعية العقبة للغوص الكابتن خماش ياسين، إننا نفتخر اليوم بتمثيلنا للأردن وخليج العقبة، ورفع اسم وعلم الأردن عاليا وأن نكون جزءًا من خلال الجمعية في نشر الوعي بما يمتلكه خليج العقبة من مكنونات بحرية والتسويق والترويج إقليميا وعالميا وجذب السياحة الخارجية، وخاصة سياحة الغوص إلى خليج العقبة.

وأضاف خماش أنه على مدار يومين التقط أبطال الأردن أجمل الصور الاحترافية في أعماق بحر الغردقة للأسماك والقطع البحريّة والمرّجان تحت الماء، واستطاعوا رغم امتلاكهم لمعدات لا تضاهيّ المعدات عالية التقنيّة التي في حوزة متسابقي ومصورّي الدول الأخرى، إلا أنهم أحرزوا نتائج متقدمة وحصدوا الذهب.

من جانبه، أكدّ أمين عام الإتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ الأردني أيمن جبر، أن العقبة تفخر بنخبة المصورين العالميين الذين رفعوا اسم الأردن عالياً في البطولة، والتي أظهر الأبطال فيها مستوياتٍ متقدمة واستطاعوا كسب الرهانّ على أرض مصر.

وشارك في البطولة 28 غواصًا وغواصة من 6 دول عربية وهي الكويت، لبنان، الإمارات وليبيا، ومصر إضافة إلى الأردن.

--(بترا)

ا م/م ف/ف ق

25/02/2024 16:02:26