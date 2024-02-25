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ميدالية ذهبية للكراتيه الأردنية ببطولة الدوري العالمي للشباب

2/25/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) - ظفر لاعب المنتخب الوطني للناشئين للكراتيه قاسم العمري، بالميدالية الذهبية في وزن + 55 تحت 14 سنة، في بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين المقامة في إماراة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.
وفاز العمري في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، على لاعب كرواتي بنتيجة 4 /0.
وكان المنتخب حصد خلال اليومين الماضيين 7 ميداليات ملونة.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ف ق
25/02/2024 15:45:52

MENAFN25022024000117011021ID1107897245

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