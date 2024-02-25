ميدالية ذهبية للكراتيه الأردنية ببطولة الدوري العالمي للشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) - ظفر لاعب المنتخب الوطني للناشئين للكراتيه قاسم العمري، بالميدالية الذهبية في وزن + 55 تحت 14 سنة، في بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين المقامة في إماراة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.

وفاز العمري في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، على لاعب كرواتي بنتيجة 4 /0.

وكان المنتخب حصد خلال اليومين الماضيين 7 ميداليات ملونة.

--(بترا)

خ خ/ ف م/ف ق

25/02/2024 15:45:52