وزير الإعلام السعودي يطلع على تجربة الأردن في التربية الإعلامية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) محمد المومني- اطلع وفد سعودي برئاسة وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، خلال زيارته اليوم الأحد، المركز الوطني لتطوير المناهج على تجربة الأردن في التربية الإعلامية والمعلوماتية.

وكان في استقبال الوفد وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، ورئيس المجلس الأعلى للمركز الدكتور محي الدين توق، والمدير التنفيذي الدكتورة شيرين حامد وأعضاء المجلس.

وقال الدوسري بحضور السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، إن العلاقات بين الأردن والسعودية تعد عنوانا للتكامل بين المصالح والمشاعر المشتركة، مشيدا بالتجربة الأردنية في التربية الإعلامية والمعلوماتية.

وهنأ وزير الإعلام السعودي بمئوية المملكة واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

بدوره، قال توق إن هذه الزيارة تمثل انطلاقة لمزيد من التعاون المشترك في مجالات تطوير المناهج بين البلدين الشقيقين، مستعرضا نبذة عن المركز وإنشائه كمركز مستقل ماليا وإداريا عن وزارة التربية تماشيا مع أساليب الحوكمة العصرية.

وبين أن المركز بدأ عمله بتطوير المناهج عبر إعطائه ثلاثة أدوار تعنى بتطوير المناهج الدراسية، ووضع الاختبارات الوطنية مثل امتحان الثانوية العامة، والتركيز على التدريب لتضمين مؤشرات تعليمية وقيم وطنية ملزمة في المناهج، مؤكدا إنجاز المركز عدة مواد علمية تتعلق بالمناهج وإجراء دراسات حول بعض المناهج بهدف التطوير والتحسين المستمر.







وأشار إلى أهمية التربية الإعلامية ودورها في ترسيخ المعارف ومواكبة العصر، إذ ينظر إليها بشمولية لصياغة توجه وطني لمحو الأمية المعلوماتية، مؤكدا اعتبارها جزءا أساسيا من منظومة التعليم وعاملا رئيسا لتحقيق أهداف التعليم الأساسية.

وقال توق إن الأوراق النقاشية التي أطلقها جلالة الملك الثالثة والسادسة والسابعة، أشار فيها جلالته إلى احترام حرية الرأي والتعبير والحوار، والبحث عن الحقيقة وتفاعل الجمهور مع الأحداث وسلسلة متنوعة من المعايير جميعها كانت ملهمة للانتباه لقضية التربية المعلوماتية والتوسع في المهارات التي يتطلبها تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن الحكومة أقرت إدخال التربية الإعلامية لجميع الصفوف المدرسية والتعليم الجامعي وللمؤسسات الشبابية والمجتمع الأردني بشكل عام ضمن الخطة الوطنية للتربية الإعلامية.







من جانبها، أشارت حامد إلى آلية دمج التربية الإعلامية في المناهج، والوصول لمنهجية عمل تعزز من مشاركة أصحاب الاختصاص جنبا إلى جنب مع الفريق الإعلامي لتحقيق تكامل فكري مع أصحاب الاختصاص في صياغة الأفكار المتعلقة بالمناهج إعلاميا.

وبينت طريقة الربط بين التربية المعلوماتية والتربية الإسلامية في أمثلة ودروس تتعلق بالإسلام والإعلام، وعلاقة الإنسان بمن حوله كذلك الإسلام والاختلاف في الرأي وعدة مواضيع تتصل بين الجانبين الإعلامي والإسلامي والتي لها صلة بحياة الناس والمجتمع كنقل الأخبار والإشاعة وإدارة الأزمات في ضوء الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحث الجانبان سلسلة من المواضيع المتعلقة بالتربية الإعلامية، وأساليب توظيفها في المناهج الدراسية المتنوعة كالرياضيات والتربية الإسلامية، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية.

--(بترا)





م ه/م ف/ف ق

25/02/2024 15:41:59