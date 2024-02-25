جيش الاحتلال ينهي عمليته العسكرية في مستشفى ناصر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عملياته العسكرية في مستشفى ناصر بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية،قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال انسحبت من مجمع ناصر الطبي، لكنها لا تزال تتمركز في محيطه، وتفرض حصارا مطبقا عليه.

وأضافت أن كوادر ومرضى مجمع ناصر الطبي بلا ماء وطعام وكهرباء وأوكسجين، وبلا مقومات علاجية، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تمكنت من دفن 13 شهيدا داخل مجمع ناصر الطبي من المرضى، استشهدوا نتيجة توقف المولدات والأوكسجين.

--(بترا)

رصد/رس/ ف م

25/02/2024 15:35:28