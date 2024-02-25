جيش الاحتلال ينهي عمليته العسكرية في مستشفى ناصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عملياته العسكرية في مستشفى ناصر بخان يونس، جنوب قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية،قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال انسحبت من مجمع ناصر الطبي، لكنها لا تزال تتمركز في محيطه، وتفرض حصارا مطبقا عليه.
وأضافت أن كوادر ومرضى مجمع ناصر الطبي بلا ماء وطعام وكهرباء وأوكسجين، وبلا مقومات علاجية، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تمكنت من دفن 13 شهيدا داخل مجمع ناصر الطبي من المرضى، استشهدوا نتيجة توقف المولدات والأوكسجين.
--(بترا)
رصد/رس/ ف م
25/02/2024 15:35:28
MENAFN25022024000117011021ID1107897243
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