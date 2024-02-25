إطلاق حملة للتوعية البيئية في الطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 25شباط ( بترا)- أطلقت مديرية حماية البيئة في محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، حملة تثقيفية ضمن برامج الخطة الوطنية للتوعية البيئية، تستهدف مدارس قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا .
وتضمنت محاور الحملة، محاضرات وجلسات وورش عمل بيئية حول موضوعات التصحر والتغير المناخي والمحافظة على المواقع السياحية والبيئية، والتعريف بالسلوكيات الإيجابية للمحافظة على البيئة.
وبين مدير مديرية حماية البيئة في الطفيلة المهندس أحمد المهايرة، أن الحملة تأتي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمؤسسات العامة والخاصة ، لتنمية الوعي البيئي عند أفراد المجتمع وتوجيه سلوكياتهم للتعامل مع البيئة بشكل صحيح.
ولفت، إلى أن الحملة تسعى إلى تسليط الضوء على أهم القضايا البيئية وأبرزها ظاهرة التغير المناخي وأهمية ايجاد الحلول المناسبة للحد من تبعاتها ، وتوعية الطلبة والمواطنين للمحافظة على الغابات الطبيعية والثروات الحرجية والمواقع السياحية والبيئية في الطفيلة.
وأشار إلى محاور أخرى سيتم تنفيذها تتعلق بنشر التوعية البيئية بين طلبة المدارس، من خلال التعليم البيئي، في سياق الدور الفاعل والتشاركي للتربية والتعليم تجاه رفع الوعي البيئي وتغيير السلوك السلبي تجاه البيئة.
--( بترا)
س م/ ف م/ف ق
25/02/2024 15:25:02
MENAFN25022024000117011021ID1107897242
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