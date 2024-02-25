إدارية النواب تبحث المستحقات المالية لـالمتقاعدين العسكريين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، على وزارة الصحة وجامعة الحسين بن طلال.
وقال رئيسها النائب، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة تقدر الدور الذي يقوم به المتقاعدون العسكريون في خدمة الوطن، مطالبا بضرورة توفير رواتب هؤلاء المتقاعدين بأسرع وقت ممكن.
وأضاف، بحضور مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتور إلهام خريسات، أن "إدارية النواب" ستقدم توصية لمجلس الوزراء ومخاطبة وزير المالية لحل هذه المشكلة.
وأوضح الشديفات، أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء بإعادة السماح لوزارة الصحة لعمل مقاصة لتسديد التزامات "المتقاعدين العسكريين" لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
يُشار إلى أن المستحقات المالية لـ"المتقاعدين العسكريين" على جامعة الحسين بن طلال أدت إلى تأخير رواتب 50 متقاعدًا عسكريًا، تُقدر بمليون دينار، منذ نحو 55 شهرًا.
من جهته، قال الشوبكي، إن المؤسسة تعمل على توظيف المتقاعدين العسكريين في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.
وأضاف أن للمؤسسة مستحقات على جامعة الحسين بن طلال وصلت إلى مليون دينار، ما تسبب بتأخير رواتب الموظفين منذ نحو 55 شهرًا، مشيرا إلى أن المؤسسة تلجأ في كثير من الأحيان للاقتراض لتسديد ما يتأخر من رواتب.
بدوره، قال مستشار رئيس جامعة الحسين بن طلال، الدكتور خالد أبو تايه، إن الجامعة تعاني ظروفا مالية صعبة في ظل مديونية تقدر بـ20 مليون دينار، موضحا أن الحكومة تحول للجامعة فقط رواتب موظفيها.
ولفت إلى أن الجامعة تُقدر الدور الذي يقوم به المتقاعدون العسكريون، داعيا الحكومة ووزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى زيادة صرف المبالغ المستحقة لحل مشكلة صرف رواتب تلك الفئة.
على صعيد متصل، ناقشت اللجنة المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين على وزارة الصحة، إذ طالب الشوبكي الوزارة بضرورة الالتزام بموعد صرف الرواتب للمتقاعدين العسكريين.
وحضر الاجتماع النواب: رمزي العجارمة، وعيد النعيمات، ومحمد شطناوي، وعلي الطراونة، ونواف الخوالدة، وأحمد الخلايلة، ومحمد جرادات، وامغير الدعجة، وغازي الذنبيات، ومحمد المرايات، ومحمود الفرجات.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ف ق
25/02/2024 15:23:00
MENAFN25022024000117011021ID1107897241
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