الصحفيين تدعو منتسبيها إلى وقفات أمام مؤسساتهم غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- دعت نقابة الصحفيين الأردنيين منتسبيها في المؤسسات الصحفية العامة والخاصة إلى الوقوف أمام مؤسساتهم يوم غد الاثنين الساعة 12 ظهرا للمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين.
وقالت النقابة في بيان اليوم الأحد إن هذه الوقفة هي جزء من فعاليات تعبر عن موقف النقابة إزاء الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإجرامية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
وحثت النقابة المجتمع الدولي على أخذ دور أكبر في حماية الصحفيين الفلسطينيين ليتمكنوا من نقل الحقيقة التي يسعى الكيان الصهيوني لطمسها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وضمان الحماية للصحفيين في الميدان.
كما دعت النقابة الزملاء إلى الالتزام بخطوات النقابة التي تتضمن سلسلة فعاليات تضامنية مستقبلا من بينها وقفات أمام النقابة.
--(بترا)
ف ج
25/02/2024 14:48:40
MENAFN25022024000117011021ID1107897240
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