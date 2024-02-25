مذكرة تفاهم بين الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- وقعت الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AESID) في مقر السفارة الإسبانية في عمان اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن.
وأكد ممثل الوكالة في عمان السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس خلال توقيع الاتفاقية، التزام إسبانيا بأجندة المرأة والسلام والأمن، مشيرا إلى أن إسبانيا تفتخر بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز هدف التنمية المستدامة.
وقال إن الوكالة الإسبانية واصلت دعمها لمشاركة المرأة في الأمن والسلام، وهو ما يعد إحدى أولويات إسبانيا، مشيرا إلى أن تعزيز المساواة بين الجنسين، وأجندة الأمن القائمة على المرأة أمر بالغ الأهمية باعتبار أن أجندة السلام والأمن العالمي تعد إطارا سياسيا رئيسا لمعالجة قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد بدور الأردن وجهوده في مواجهة تحديات عدم الاستقرار والصراع الدائر حاليا في المنطقة، واستضافة عدد كبير من اللاجئين الذين يزيد عددهم على 1.3 مليون سوري.
من جهته، أشار ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة نيكولا بورنيات إلى أن هذه الشراكة تؤكد من جديد التزام الهيئة بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.
--(بترا)
ص خ/م ف/ ف ج
25/02/2024 14:25:06
MENAFN25022024000117011021ID1107897234
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