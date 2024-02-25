مذكرة تفاهم بين الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- وقعت الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AESID) في مقر السفارة الإسبانية في عمان اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن.

وأكد ممثل الوكالة في عمان السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس خلال توقيع الاتفاقية، التزام إسبانيا بأجندة المرأة والسلام والأمن، مشيرا إلى أن إسبانيا تفتخر بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز هدف التنمية المستدامة.

وقال إن الوكالة الإسبانية واصلت دعمها لمشاركة المرأة في الأمن والسلام، وهو ما يعد إحدى أولويات إسبانيا، مشيرا إلى أن تعزيز المساواة بين الجنسين، وأجندة الأمن القائمة على المرأة أمر بالغ الأهمية باعتبار أن أجندة السلام والأمن العالمي تعد إطارا سياسيا رئيسا لمعالجة قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد بدور الأردن وجهوده في مواجهة تحديات عدم الاستقرار والصراع الدائر حاليا في المنطقة، واستضافة عدد كبير من اللاجئين الذين يزيد عددهم على 1.3 مليون سوري.

من جهته، أشار ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة نيكولا بورنيات إلى أن هذه الشراكة تؤكد من جديد التزام الهيئة بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.

--(بترا)

ص خ/م ف/ ف ج

25/02/2024 14:25:06