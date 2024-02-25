مجموعة العبدلي تستضيف وفدا عُمانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 25 شباط (بترا)- استضافت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير وفداً عُمانيا، يرأسه وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، قيس بن محمد اليوسف.

وتأتي الزيارة بموجب دعوة من وزارة الاستثمار لمتابعة مخرجات الزيارة الملكية السامية لسلطنة عُمان أواخر العام 2022 وتعزيز فرص الاستثمار المشترك، وسبل التعاون في مختلف المجالات.

ويضم الوفد العُماني ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وجهاز الاستثمار العُماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُمانية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي عامر الفايز، وبحضور رئيسها التنفيذي، المهندس عامر أحمد الطراونة، والسفير العُماني لدى المملكة، فهد بن عبدالرحمن العجيلي، إلى أهمية الزيارة كونها تدل على مكانة مشروع العبدلي باعتباره نموذجاً للتعاون الإقليمي والاستثمار الفعال، وما ينعكس عليها من جذب للاستثمارات العُمانية وعقد الشراكات بما يخدم رؤى قيادتي البلدين الحكيمتين بتطوير مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين كجزء من تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

واستمع الوفد لشرح مفصل حول شركة العبدلي وتجربتها الرائدة في تطوير المشاريع الإنمائية العصرية ذات الاستخدامات المتعددة، كما اطلع على تفاصيل المشروع المقام بتكلفة استثمارية تجاوزت 5 مليارات دولار، لتحويل أفق مدينة عمّان على غرار مدن العالم الحديثة، ليكون المركز الرئيس للعاصمة المعاصرة، والوجه الحضاري والسياحي والطبي والثقافي والتجاري والاقتصادي لها.

وأوضح الرئيس التجاري لمجموعة شركة العبدلي، كنان جرادات، أن المرحلة الثانية من المشروع، تنطوي على فرص استثمارية سانحة في قطاعات غير تقليدية كالرعاية الصحية ومركز مؤتمرات ومراكز تعليمية وسواها، وتطوير الحدائق والمناطق الخضراء، والمباني متوسطة إلى عالية الارتفاع، فضلاً عن الوحدات السكنية الفاخرة عالية المستوى، والمكاتب الحديثة، والفنادق، ومناطق الترفية التجاري الحديثة، ومرافق المساعدة المعيشية الموجهة لكبار السن والأفراد ذوي الإعاقة، والمصممة للإقامة، التي ستنفّذ على مساحة إضافية تبلغ 134ألف متر مربع.

وجرى التباحث في واقع التعاون الاستثماري المتاح في مشروع العبدلي وعوائده المجزية المتوقعة جراء تطوير المرحلة الثانية، بالاستفادة من موارد العبدلي، بما فيها القوى العاملة الشابة والكفؤة، ومن السمات والحوافز التي يقدمها للمستثمرين ورجال الأعمال ضمنه، كما تم اصطحاب الوفد الزائر في جولة ميدانية لمكونات المشروع.

--(بترا)

رش/م ف/ف ق

25/02/2024 14:24:03