مجموعة العبدلي تستضيف وفدا عُمانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 25 شباط (بترا)- استضافت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير وفداً عُمانيا، يرأسه وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، قيس بن محمد اليوسف.
وتأتي الزيارة بموجب دعوة من وزارة الاستثمار لمتابعة مخرجات الزيارة الملكية السامية لسلطنة عُمان أواخر العام 2022 وتعزيز فرص الاستثمار المشترك، وسبل التعاون في مختلف المجالات.
ويضم الوفد العُماني ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وجهاز الاستثمار العُماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُمانية.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي عامر الفايز، وبحضور رئيسها التنفيذي، المهندس عامر أحمد الطراونة، والسفير العُماني لدى المملكة، فهد بن عبدالرحمن العجيلي، إلى أهمية الزيارة كونها تدل على مكانة مشروع العبدلي باعتباره نموذجاً للتعاون الإقليمي والاستثمار الفعال، وما ينعكس عليها من جذب للاستثمارات العُمانية وعقد الشراكات بما يخدم رؤى قيادتي البلدين الحكيمتين بتطوير مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين كجزء من تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
واستمع الوفد لشرح مفصل حول شركة العبدلي وتجربتها الرائدة في تطوير المشاريع الإنمائية العصرية ذات الاستخدامات المتعددة، كما اطلع على تفاصيل المشروع المقام بتكلفة استثمارية تجاوزت 5 مليارات دولار، لتحويل أفق مدينة عمّان على غرار مدن العالم الحديثة، ليكون المركز الرئيس للعاصمة المعاصرة، والوجه الحضاري والسياحي والطبي والثقافي والتجاري والاقتصادي لها.
وأوضح الرئيس التجاري لمجموعة شركة العبدلي، كنان جرادات، أن المرحلة الثانية من المشروع، تنطوي على فرص استثمارية سانحة في قطاعات غير تقليدية كالرعاية الصحية ومركز مؤتمرات ومراكز تعليمية وسواها، وتطوير الحدائق والمناطق الخضراء، والمباني متوسطة إلى عالية الارتفاع، فضلاً عن الوحدات السكنية الفاخرة عالية المستوى، والمكاتب الحديثة، والفنادق، ومناطق الترفية التجاري الحديثة، ومرافق المساعدة المعيشية الموجهة لكبار السن والأفراد ذوي الإعاقة، والمصممة للإقامة، التي ستنفّذ على مساحة إضافية تبلغ 134ألف متر مربع.
وجرى التباحث في واقع التعاون الاستثماري المتاح في مشروع العبدلي وعوائده المجزية المتوقعة جراء تطوير المرحلة الثانية، بالاستفادة من موارد العبدلي، بما فيها القوى العاملة الشابة والكفؤة، ومن السمات والحوافز التي يقدمها للمستثمرين ورجال الأعمال ضمنه، كما تم اصطحاب الوفد الزائر في جولة ميدانية لمكونات المشروع.
--(بترا)
رش/م ف/ف ق
25/02/2024 14:24:03
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