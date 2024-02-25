بورصة عمان تغلق تداولاتها على 3 ملايين دينار
التاريخ
2/25/2024 2:30:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، على تداول نحو 2.5 مليون سهم، موزعة على 1961 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار.
وارتفع مؤشر البورصة عند النقطة 2465، بنسبة 0.02 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجِلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.
--(بترا)
ح خ/ف ج
25/02/2024 14:17:32
MENAFN25022024000117011021ID1107897232
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