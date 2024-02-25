Monday, 26 February 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقيع البروتوكول المعدل لاتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن وقطر

2/25/2024 2:30:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني في العاصمة القطرية الدوحة، البروتوكول المعدل لاتفاقية الخدمات الجوية مع دولة قطر، بهدف التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، تحت رعاية وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي.
ووفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد، يتيح البروتوكول الذي وقعه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطرية محمد فالح الهاجري، إمكانية التشغيل بين البلدين لمؤسسات نقل جوي جديدة دون فرض أي قيود على عددها من الطرفين للاستفادة من إزالة القيود على السعة التشغيلية من حيث عدد الرحلات الذي يتوافق مع سياسة تحرير النقل الجوي التي تعتمدها الحكومة الأردنية من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي إلى تمكين وتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري والتجاري والحركة الجوية وزيادة فرص المشغلين الجويين ومشغلي المطارات والمسافرين من الاستفادة من خدمات نقل جوي متحررة من أية قيود على عدد المؤسسات أو الرحلات أو أنواع الطائرات أو نقاط التشغيل.
ويأتي البروتوكول تأكيدا للتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي وتطويره.
--(بترا)
ن ش/ ف ج
25/02/2024 14:15:35

MENAFN25022024000117011021ID1107897231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث