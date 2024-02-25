توقيع البروتوكول المعدل لاتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن وقطر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني في العاصمة القطرية الدوحة، البروتوكول المعدل لاتفاقية الخدمات الجوية مع دولة قطر، بهدف التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، تحت رعاية وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد، يتيح البروتوكول الذي وقعه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطرية محمد فالح الهاجري، إمكانية التشغيل بين البلدين لمؤسسات نقل جوي جديدة دون فرض أي قيود على عددها من الطرفين للاستفادة من إزالة القيود على السعة التشغيلية من حيث عدد الرحلات الذي يتوافق مع سياسة تحرير النقل الجوي التي تعتمدها الحكومة الأردنية من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي إلى تمكين وتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري والتجاري والحركة الجوية وزيادة فرص المشغلين الجويين ومشغلي المطارات والمسافرين من الاستفادة من خدمات نقل جوي متحررة من أية قيود على عدد المؤسسات أو الرحلات أو أنواع الطائرات أو نقاط التشغيل.

ويأتي البروتوكول تأكيدا للتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي وتطويره.

--(بترا)

ن ش/ ف ج

25/02/2024 14:15:35