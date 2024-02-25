تنظيم الاتصالات تستضيف ورشة عن تكنولوجيا الجيل الخامس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- استضافت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورشة تدريبية بعنوان "الجيل الخامس بالأردن ... نحو فرص واعدة ومستقبل تكنولوجي".
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، تأتي الورشة التي استمرت يومين بمشاركة عدد من ممثلي القطاع العام والخاص، بهدف تقديم آخر التطورات التكنولوجية والتقنية والفنية الاقتصادية الخاصة بالجيل الخامس والمعارف المتنوعة من قبل شركة إريكسون.
وتضمنت الورشة جلسات عصف ذهني أتاحت للمشاركين فرصة التفاعل والمشاركة مع الخبراء المتحدثين للاستفادة من خبراتهم فيما يتعلق بالتطورات التقنية المتسارعة بما يخص خدمات الجيل الخامس.
وأكد المتحدثون أهمية إيجاد الحلول العملية للمشاكل الفنية والتقنية مثل التداخلات الراديوية والتشويش الداخلي والخارجي على النطاق العريض الخاص بالجيل الخامس، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لبعض القضايا المتخصصة التي تسهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الفنية الصحيحة فيما يتعلق بتصميم وتخطيط شبكات الجيل الخامس وكيفية العمل على تحسين أدائها من منظور مزودي خدمات الاتصالات.
--(بترا)
غ ح/ ف ج
25/02/2024 14:07:01
MENAFN25022024000117011021ID1107897230
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