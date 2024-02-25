تنظيم الاتصالات تستضيف ورشة عن تكنولوجيا الجيل الخامس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- استضافت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورشة تدريبية بعنوان "الجيل الخامس بالأردن ... نحو فرص واعدة ومستقبل تكنولوجي".

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، تأتي الورشة التي استمرت يومين بمشاركة عدد من ممثلي القطاع العام والخاص، بهدف تقديم آخر التطورات التكنولوجية والتقنية والفنية الاقتصادية الخاصة بالجيل الخامس والمعارف المتنوعة من قبل شركة إريكسون.

وتضمنت الورشة جلسات عصف ذهني أتاحت للمشاركين فرصة التفاعل والمشاركة مع الخبراء المتحدثين للاستفادة من خبراتهم فيما يتعلق بالتطورات التقنية المتسارعة بما يخص خدمات الجيل الخامس.

وأكد المتحدثون أهمية إيجاد الحلول العملية للمشاكل الفنية والتقنية مثل التداخلات الراديوية والتشويش الداخلي والخارجي على النطاق العريض الخاص بالجيل الخامس، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لبعض القضايا المتخصصة التي تسهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الفنية الصحيحة فيما يتعلق بتصميم وتخطيط شبكات الجيل الخامس وكيفية العمل على تحسين أدائها من منظور مزودي خدمات الاتصالات.

--(بترا)

غ ح/ ف ج

25/02/2024 14:07:01