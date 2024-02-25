الخصاونة يفتتح اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بين عامين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة صباح اليوم الاحد في دار رئاسة الوزراء، اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لـ "رؤية التحديث الاقتصادي.. بين عامين" بمشاركة وزراء ومسؤولين ونواب وأعيان وممثلين عن القطاع الخاص وجميع القطاعات الاقتصادية.

واكد رئيس الوزراء ان هذا اللقاء التفاعلي اليوم يأتي من قبيل الالتزام بما وعدنا، ومواصلة النهج التشاركي ووضع من ساهموا في رؤية التحديث الاقتصادي في صورة آخر المستجدات حول تنفيذها.

وقال، "نقف اليوم بين عامين؛ عام مضى على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وحققنا فيه نسبة إنجاز تجاوزت 82 %، وعام جديد نبني فيه على ما تحقق من إنجازات للوصول إلى المستهدفات التي جاءت بها هذه الرؤية.

ولفت الى ان الحكومة عملت في السنة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، على وضع جميع الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي توفر الإطار المناسب لضمان التنفيذ والإنجاز، وتحفيز النشاط الاقتصادي، لتشكل حجر الأساس لتحقيق مستهدفات الرؤية حتى عام 2033م.

واشار الى انه وفي سياق الممكنات الإدارية، فقد وضعنا الأساسات للسنوات العشر المقبلة من خلال تطوير آليات لمتابعة الأداء والإنجاز؛ حيث تم إنشاء وحدات لمتابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء و20 وزارة، وتأسيس نظام إلكتروني متاح للجميع؛ بهدف الاطلاع على تقدم سير العمل والإنجاز.

اما على صعيد الممكنات التشريعية، فقد أقرت الحكومة، بالشراكة مع مجلسي الاعيان والنواب، عددا من القوانين والتشريعات المهمة في العام الماضي، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتطويرها، مثل: قانون البيئة الاستثمارية، وقانــون مشــروعات الشراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، والقانون المعدل لقانون الشركات، وقانون المنافسة، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي المعدل، وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية العقارية وغيرها.

وبشأن الممكنات الاقتصادية، اوضح الخصاونة ان الحكومة تبنت عددا من الإصلاحات والبرامج للتعافي الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، والمساهمة في تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الاقتصادية، لافتا الى ان الحكومة قامت بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية لإخضاع جميع مدخلات الإنتاج، بما فيها المدخلات ذات الاستخدام المزدوج لتعرفة جمركية صفرية، وإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتخفيض كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية بدعم بلغ قرابة 50 مليون دينار.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تبنت عددا من البرامج لتوفير الدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أهمها؛ صندوق دعم الصناعة، وبرنامج التشغيل الوطني، والتوسع في البرامج التمويلية، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التنافسية وزيادة القدرات التصديرية واستحداث فرص عمل جديدة.

واضاف، ان الحكومة قامت بتبني عدد من الممكنات القطاعية لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل: الاستراتيجية الوطنية للتعدين، واستراتيجية التجارة الإلكترونية، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، واستراتيجية قطاع النقل، والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، وغيرها من الاستراتيجيات التي تساهم في توليد الفرص الاستثمارية وتوجيه الموارد واستثمارها بالشكل الأمثل.

ولفت الى ان كل ما ذكر في هذا السياق من ممكنات كان له انعكاس مباشر على الاستمرار في مسار التعافي الاقتصادي من جهة، وتحسين مؤشراتنا الاقتصادية والمالية والنقدية من جهة أخرى.







وتابع، ففي مؤشرات الأداء الاقتصادي، حققنا نسب نمو حقيقية بلغت 2.7 % للربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بـ 2.4 % لعام 2022م، و1.8 % لعام 2019م كما تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 673 مليون دينار حتى نهاية شهر أيلول من عام 2023م، في حين بلغت 889 مليون دينار عن كامل عام 2022م، و518 مليون دينار عن عام 2019م.

واضاف الخصاونة، ان قيمة الصادرات الكلية بلغت 8.9 مليار دينار خلال عام 2023م؛ لتسجل انخفاضا بنسبة 1.5 % عن عام 2022م، والذي بلغت فيه 9.1 مليار دينار عام 2022م، في حين بلغت 5.2 مليار دينار عن عام 2019م مشيرا الى ان هذا الانخفاض الطفيف الذي شهدناه في الصادرات يعود إلى انخفاض قيمة صادراتنا من خام البوتاس بنسبة تجاوزت 38%، ومن الفوسفات بنسبة 21 %، وذلك بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية.

واكد اننا حققنا انخفاضا في عجز الميزان التجاري بنسبة 10 %، ليصل إلى 9.3 مليار دينار لعام 2023م، في حين بلغت 10.4 مليار دينار في عام 2022م، و7.7 مليار دينار في عام 2019م.

وقال، أما بالنسبة للأداء المالي، فنحن مستمرون في المحافظة على استقرارنا المالي، حيث تراجع العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023م ليصل إلى 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 2.7 % لعام 2022م.

كما نمت الإيرادات المحلية بنحو 600 مليون دينار لتصبح 8.7 مليار دينار في عام 2023م، بينما كانت 8.1 مليار دينار في عام 2022م، و6.9 مليار دينار في عام 2019م.

ولفت الى اننا أكملنا 7 مراجعات لبرنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي بنجاح، ووقعنا برنامجا جديدا للأعوام 2024-2028م مثلما تم تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم انخفاض هذا التصنيف في عدد من دول المنطقة، ما يؤكد على منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على الاستجابة بمرونة وفعالية عالية مع التحديات والمستجدات.

وبخصوص مؤشرات الاستقرار النقدي، اكد الخصاونة ان السياسة النقدية اثبتت نجاعتها في المحافظة على استقرارنا النقدي؛ بما في ذلك سعر صرف الدينار، وجاذبية الودائع بالدينار الأردني، ونؤكد في هذا الصدد التزام الحكومة بعدم المساس باستقلالية قرارات البنك المركزي الأردني التي تحافظ على الاستقرار النقدي وتعزز منعة اقتصادنا.

كما اكد رئيس الوزراء اننا نحتفظ باحتياطات قياسية وتاريخية من العملات الأجنبية، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بلغت ما يزيد على 18 مليار دولار للعام الماضي، وتغطي مستورداتنا لأكثر من ثمانية شهور، بينما كانت قرابة 17 مليار دولار عام 2022م، و14.4 مليار دولار عام 2019م.

كما تمكنا من كبح الضغوطات التضخمية إلى 2.1 % في عام 2023م، وبأقل مما كان مستهدفا (3.8 %)، فيما كانت 4.2 % عام 2022م، و0.8 % عام 2019م.

وبلغت حوالات الاردنيين العاملين في الخارج 2.25 مليار دينار حتى شهر تشرين الأول من عام 2023م، لتحقق ارتفاعا نسبته 1.4% للفترة ذاتها عن عام 2022م.

ولفت الى ان المؤشرات الرئيسة للبنوك لإجمالي الودائع عام 2023م تبلغ قرابة 44 مليار دينار، فيما كانت 42 مليار دينار عام 2022م، و35 مليار دينار عام 2019م وكذلك الأمر في مؤشرات التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت 33.4 مليار دينار العام الماضي، لتسجل ارتفاعا طفيفا عن عام 2022م الذي وصلت فيه إلى 32.6 مليار دينار، في الوقت الذي كانت فيه 27 مليار دينار عام 2019م.

واكد اهمية الدور الذي قام به كل من البنك المركزي ووازرة المالية والقطاع الخاص في خروج الأردن من القائمة الرمادية في تسهيل العمليات المصرفية الخارجية وتعزيز سلامة بيئنا الاستثمارية.

ولفت الى ان الاقتصاد شهد نموا في عدد من المؤشرات القطاعية، من أهمها: ارتفاع عدد الشركات الأردنية المسجلة بنسبة 3% عن عام 2022م، و20% عن عام 2019م.

كما حقق الدخل السياحي نموا بنسبة 27 % عام 2023م، مقارنة بعام 2022م؛ إذ بلغت قيمته 5.2 مليار دينار عام 2023م، مقارنة بـ 4.12 مليار دينار عام 2022م، و4.1 مليار دينار عام 2019 والتي تعد السنة الذهبية للسياحة وسنة الأساس.

واكد رئيس الوزراء ان مؤشرات وأرقام الاقتصاد الاردني ، كانت في مجملها إيجابية حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، إلا أننا وبكل أسف، شهدنا خلال الربع الأخير عدوانا غاشما على أهلنا في قطاع غزة؛ والذي ما يزال مستمرا حتى الآن وما تبعها من تطورات في البحر الأحمر وباب المندب؛ ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، وعلى قطاعات حيوية من بينها النقل وسلاسل التووريد، والسياحة، والنمو الاقتصادي.

ولفت رئيس الوزراء الى ان حجم الشحن البحري الذي يمر عبر مضيق باب المندب إلى ميناء العقبة يشكل ما يزيد على 50 % من وارداتنا، علما بأن حجم التجارة الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر تشكل نحو 15 %، الأمر الذي تسبب بإعاقات وتأخيرات في حركة الشحن بسبب لجوء الكثير من الشركات إلى الذهاب باتجاه رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في كلف الشحن ورسوم التأمين بسنب تصل الى نحو 200 بالمئة للتجارة القادمة من جنوب شرق آسيا وبين 60 الى 100 بالمئة للتجارة الواردة من اوروبا واميركا، مضيفا "نحن لا نطلب من القطاع الخاص والتاجر ان يخسر ولكننا نسعى الى ضبط هذه الضغوط التضخمية".

واشار الى الأثر المباشر على القطاع السياحي، إذ وصلت نسبة الإلغاء في الحجوزات المخطط لها خلال الربع الأخير من العام الماضي ما لا يقل عن 65 %، ورغم ذلك، فإن دخلنا السياحي في العام الماضي حقق أرقاما قياسية بلغت 5.2 مليار دينار.

وبشأن أثر الحرب على أهلنا في قطاع غزة على النمو الاقتصادي، اشار الخصاونة الى ان تقديراتنا الأولية لأداء الربع الرابع من عام 2023م، قد تؤدي إلى انخفاض معدل النمو السنوي (نقطة مئوية واحدة) 0.1 %، (لتنخفض من 2.7% إلى 2.6%). بينما في عام 2024م، وضعنا مستهدفا واقعيا لنسب النمو يبلغ 2.6 %، لكننا ندرك بإن إمكانية تحقيق ذلك يرتبط بسيناريوهات مدة الحرب واتساع رقعتها.

وقال رئيس الوزراء، "في هذا اللقاء، لست بصدد تفصيل موقفنا السياسي مما يحدث من عدوان إسرائيلي غاشم على أهلنا في قطاع غزة، أو ما قمنا ونقوم به لدعم صمودهم والتخفيف عنهم، فموقفنا واضح وثابت، وحراكنا السياسي الدبلوماسي مستمر" .

واكد الخصاونة ان موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لا يحتاج إلى توضيح "لأن النهار لا يحتاج إلى دليل".

وشدد على انه لا توجد دولة في العالم قدمت للقضية الفلسطينية مثلما قدم الأردن بقيادة جلالة الملك الذي يقود جهودا سياسية ودبلوماسية حثيثة لوقف العدوان الغاشم وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

ولفت الى ان هناك توريات وقصصا من وحي الخيال تتحدث عن وجود جسر بري، وقال ل"ا يوجد جسر بري او غيره وأؤكد أن ترتيبات النقل من الأردن والى الاردن وعبره لم تتغير منذ 25 عاما".

وقال، "وصمة عار على من يشكك بالموقف الأردني الذي يتماهى فيه الموقف الرسمي لجلالة الملك وجلالة الملكة وسمو ولي العهد والحكومة والموقف الشعبي، ودفعنا أثمانا بسبب استمساكنا بثوابتنا".

واكد انه لا يوجد دولة في العالم ساهم رأس الدولة فيها شخصيا بجهد انزال مساعدات انسانية وطبية لأهلنا وكوادرنا الطبية العاملة هناك من فوق منطقة تشهد عمليات حربية شرسة وما ترتب على هذا الامر من مخاطر.

وأضاف: لا توجد دولة أدامت جسرا من التواصل والدعم الإنساني عبر المساعدات الإنسانية المستمرة عبر الشاحنات وطائرات سلاح الجو الملكي الأردني وأمدت قطاع المستشفيات الأردنية في غزة وغيرها بشريان الحياة والمساعدات الإنسانية أكثر من المملكة الأردنية الهاشمية.

وزاد الخصاونة لا توجد دولة امتزجت دماء كوادرها الطبية مع أبناء قطاع غزة الا دماء كوادر المستشفى الميداني الاردني في تل الهوى وفي خان يونس اثر الاعتداء على المستشفيين. ولا توجد دولة تقوم مختلف أجهزتها بتوفير الظروف الآمنة والمناسبة ليعبر شعبها بمختلف أطيافه عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وأشقائنا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية إزاء آلة الإجرام والتقتيل التي تمارسها إسرائيل ضدهم المخالفة للقانون الدولي والقيم والقواعد الأخلاقية والإنسانية.

وشدد رئيس الوزراء على أن انتظام سيرورة الحياة في الأردن أمر أساسي وحيوي لن نفرط فيه من أجل تعزيز منعتنا، مؤكدا ان الأردن القوي هو الأقدر على دعم أشقائنا في فلسطين.

وقال، لا بد ان تنتظم سيرورة الحياة الطبيعية وعدم الانسياق وراء شعبويات تتعلق بالاستجابة لاضرابات وتعطيل سيرورة الحياة التي لا تخدم اهلنا في غزة والضفة الغربية .

ولفت الى ان الاضرابات كما هو معروف هي فعل سياسي للتأثير على قرارات وسياسات الدولة، وفي حالتنا الاردنية هناك اتساق في الموقفين الرسمي والشعبي تجاه العدوان الغاشم على اهلنا في قطاع غزة وتجاه عنف وتصعيد المستوطنين في الضفة الغربية .

واكد ان الدعم والاسناد الحقيقي للاشقاء في فلسطين لا يتأتي الا من خلال وجود اردن قوي ومستقر قادر على تحقيق مؤشرات اقتصادية والتخفيف من نسب البطالة والفقر، مضيفا اننا ندرك بأن إمكانية تحقيق مستهدفات النمو يرتبط بسيناريوهات وتطورات الأوضاع في المنطقة.

ولفت رئيس الوزراء الى انه تم استحداث أربعة خطوط بحرية للتغذية (في جبل علي، وجدة، ودمياط، وبورسعيد) لضمان وصول البضائع بانتظام إلى ميناء العقبة.

واكد ان الحكومة وضعت سقوفا لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية، والإبقاء عليها على ما كانت عليه قبل تاريخ 6/10/2023م، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ولفت الى ان قطاعاتنا الاقتصادية كانت دائما على قدر كبير من المسؤولية، وارتضت بأن تكون هوامش ربحها معقولة، ونحييها على ذلك دائما.

وقال، خصصنا مبلغا من بند النفقات الطارئة لدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، وتثبيت أسعارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

واضاف، شددنا الأدوات الرقابية في الأسواق خصوصا قبيل شهر رمضان المبارك، للرقابة على الأسعار والمحافظة على مستوياتها الطبيعية، مؤكدا ان لدينا مخزونا كافيا من السلع الاستراتيجية، وحرصنا وبالتعاون مع القطاع الخاص على المزيد من التحوط في مخزون السلع الاستراتيجية والأساسية، ومستمرون في العمل على زيادة السعة التخزينية للسلع الاستراتيجية.

ولفت الى ان الانطباع أمر أساسي في الاقتصاد والنمو الاستثمار، والحياة في الأردن منتظمة وآمنة وأمينة وطبيعية ولن نفرط بها.

واكد رئيس الوزراء أننا مستمرون في متابعة المخاطر الناجمة عن الحرب وتداعياتها على اقتصادنا الوطني، ووضعنا الخطط البديلة والمناسبة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة جميعها، ضمن إمكاناتنا المتاحة معربا عن ثقته بأننا سنتجاوز التحديات كما تجاوزناها سابقا.





--(بترا)





ع ق/اح

25/02/2024 14:04:51