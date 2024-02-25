وفد نيابي يشارك في القمة الثامنة لرؤساء البرلمانات بالمغرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط(بترا)- شارك وفد نيابي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، يحيى عبيدات في القمة الثامنة لرؤساء البرلمانات والدورة 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في المغرب.

وقال عبيدات إن موقف الأردن، قيادة وشعبا، كان وما يزال وسيبقى واضحا بشأن القضية الفلسطينية، فمنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وهو يضع هذه القضية المركزية على سلم أولوياته، دوليا وإقليميا.

وأضاف أن رؤساء البرلمانات أعربوا عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين، وتصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، وما تسببه من خسائر بشرية، مشددين على ضرورة الوقف الفوري للحرب، وضمان تدفق آمن وكاف دون عوائق للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتفعيل عملية السلام وصولا إلى حل شامل وعادل ودائم يفضي إلى حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ووئام.

وأوضح أن جلالة الملك يجوب العالم من أجل القضية الفلسطينية، وكان من أولائل المطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهل غزة وبشكل مستدام، وقام الأردن بجهد كبير من أجل وصول المساعدات الغذائية والطبية، وكان آخرها مشاركة جلالة الملك بإنزال جوي للمواد الغذائية والطبية.

وضم الوفد الأردني كلا من مساعدة رئيس مجلس النواب الدكتورة فايزة عضيبات، ورؤساء اللجان النيابية المالية الدكتور نمر السليحات، والزراعة والمياه محمد العلاقمة، والحريات العامة وحقوق الإنسان عبدالله أبو زيد، والنائبين محمد عبابنة وناجح العدوان.

وبين عبيدات أن العالم يشاهد جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وما تقترفه آلة البطش الصهيوينة من قتل للأبرياء والمدنيين وأطفال ونساء، وتضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط، وتقوم بضليل العالم أجمع، وتضطهد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وتسمح بل تساعد المستوطنين في الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وقتلهم.

ودعا عبيدات المشاركين في المؤتمر إلى تبني موقف حازم يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية لها.

من جهة ثانية، زار الوفد النيابي السفارة الأردنية في المغرب الشقيق، والتقى السفيرة جمانة غنيمات، مثمنين الجهود التي تقوم بها السفارة لخدمة الجالية الأردنية ضمن الرؤى والتوجيهات الملكية السامية، واطلعوا على نشاطات السفارة المميزة والقائمة على خدمة الجالية الأردنية وطلبة الدراسات العليا.

--(بترا)

م خ/ ف ج

25/02/2024 13:45:13