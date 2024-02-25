المتقاعدين العسكريين تسيّر بعثة العمرة الثانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- سيّرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الأحد، بعثة المتقاعدين العسكريين الثانية لأداء مناسك العمرة لعام 2024، والتي شملت 200 معتمر.
وتأتي هذه البعثات استمراراً لنهج المؤسسة بالاهتمام بشريحة المتقاعدين واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإيلاء المتقاعدين العسكريين كل الاهتمام ترسيخاً للثوابت والقيم الإسلامية لهذه الشريحة التي قدمت للوطن زهرة شبابها.
ودعا مدير الإدارة و الموارد البشرية العميد المتقاعد الدكتور بسام المهيرات خلال وداعه المعتمرين الى التحلي بالأخلاق الإسلامية والالتزام بالانضباط واغتنام هذه الفرصة للاستزادة من الأجر والثواب.
وعبر المتقاعدون العسكريون عن امتنانهم وشكرهم الجزيل لجلالة الملك، وتقديرهم لمؤسستهم على هذه اللفتة الكريمة التي زرعت في قلوبهم ابلغ الأثر وعززت روح الانتماء بهذا الصرح بيت المتقاعدين وموئل المحاربين القدماء.
--(بترا)
م ه/م ف/اح
25/02/2024 13:40:05
MENAFN25022024000117011021ID1107897223
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