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المتقاعدين العسكريين تسيّر بعثة العمرة الثانية

2/25/2024 2:30:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- سيّرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الأحد، بعثة المتقاعدين العسكريين الثانية لأداء مناسك العمرة لعام 2024، والتي شملت 200 معتمر.
وتأتي هذه البعثات استمراراً لنهج المؤسسة بالاهتمام بشريحة المتقاعدين واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإيلاء المتقاعدين العسكريين كل الاهتمام ترسيخاً للثوابت والقيم الإسلامية لهذه الشريحة التي قدمت للوطن زهرة شبابها.
ودعا مدير الإدارة و الموارد البشرية العميد المتقاعد الدكتور بسام المهيرات خلال وداعه المعتمرين الى التحلي بالأخلاق الإسلامية والالتزام بالانضباط واغتنام هذه الفرصة للاستزادة من الأجر والثواب.
وعبر المتقاعدون العسكريون عن امتنانهم وشكرهم الجزيل لجلالة الملك، وتقديرهم لمؤسستهم على هذه اللفتة الكريمة التي زرعت في قلوبهم ابلغ الأثر وعززت روح الانتماء بهذا الصرح بيت المتقاعدين وموئل المحاربين القدماء.
--(بترا)
م ه/م ف/اح
25/02/2024 13:40:05

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