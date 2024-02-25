الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات وانتهاكات المستوطنين بالضفة والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 25 شباط (بترا)- دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاستيطان الإسرائيلي وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي وبحماية جيش الاحتلال.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأحد إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية والاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية، رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وخلق المزيد من التوترات والتصعيد، وما يمثله الاستيطان من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأشارت الى ردود الفعل الدولية الرافضة للاستعمار، خاصة المواقف الأوروبية والأميركية، داعية الى إجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، كما دعت الوزارة مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334.

--(بترا)

م ف/أ م/اح

25/02/2024 13:34:43