الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات وانتهاكات المستوطنين بالضفة والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 شباط (بترا)- دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاستيطان الإسرائيلي وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي وبحماية جيش الاحتلال.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأحد إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية والاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية، رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وخلق المزيد من التوترات والتصعيد، وما يمثله الاستيطان من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأشارت الى ردود الفعل الدولية الرافضة للاستعمار، خاصة المواقف الأوروبية والأميركية، داعية الى إجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، كما دعت الوزارة مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334.
--(بترا)
م ف/أ م/اح
25/02/2024 13:34:43
MENAFN25022024000117011021ID1107897222
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