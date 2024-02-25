مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 25 شباط (بترا)- اقتحم مستوطنون يهود متطرفون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وأشارت الى أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حالة من الغضب والغليان في المكان.
كما نصبت شرطة الاحتلال حاجزا، عند محيط باب الخليل وفتشت المقدسيين ومنعتهم من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى عبر هذا الباب.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
25/02/2024 13:29:12
MENAFN25022024000117011021ID1107897221
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