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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

2/25/2024 2:30:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 25 شباط (بترا)- اقتحم مستوطنون يهود متطرفون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وأشارت الى أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حالة من الغضب والغليان في المكان.
كما نصبت شرطة الاحتلال حاجزا، عند محيط باب الخليل وفتشت المقدسيين ومنعتهم من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى عبر هذا الباب.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
25/02/2024 13:29:12

MENAFN25022024000117011021ID1107897221

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