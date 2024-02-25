انطلاق أعمال منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) عائشة عناني- بدأت اليوم الأحد أعمال منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي، الذي تنظمه المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) عبر مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والحكومة الهولندية بمشاركة عربية وإقليمية ودولية.

ويركز المنتدى الذي يستمر حتى غد الاثنين على محاور رئيسة تتعلق بالتنمية الريفية يتحدث فيها مندبون عن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الاتحاد من أجل المتوسط، صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) في عُمان، ومركز عجمان لريادة الأعمال، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، ومنشآت السعودية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والسفارة الهولندية، والصندوق الأردني للريادة، وبنك تنمية المدن والقرى، ووزارة البيئة، والبنك المركزي.

ويشارك في المنتدى مختصون من مؤسسة الإقراض الزراعي، مركز تطوير الأعمال، جمعية البنوك الأردنية، المركز الوطني للبحوث الزراعية، صندوق التنمية والتشغيل، ووزارت الزراعة والتخطيط والسياحة.

وتناقش جلسات المنتدى في يومه الأول دور الشراكات الإقليمية والدولية في التنمية الريفية باعتبار ذلك محورا مفتوحاً بين الشركاء المحليين والدوليين، إضافة الى رؤى ريادة الأعمال في المجتمعات الريفية من حيث التكنولوجيا والابتكار، والوصول إلى التمويل.

وفي اليوم الثاني تناقش الجلسات النوع الاجتماعي ودور الشباب في التمكين الريفي، والاستثمار المستدام في الزراعة والتغير المناخي، وسبل الوصول لأمن غذائي مستدام، واستراتيجية التسويق والسياحة الزراعية.

وسيعرض المنتدى تصوراً متكاملاً لنهج السياسات الخاصة بالتنمية الريفية وتطويرها وربطها بأفضل الممارسات العالمية، والوصول إلى المعرفة وتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين بما فيهم الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية، والمؤسسات والجهات الإقليمية والدولية والمانحة، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء المحليون والدوليون، والبنك المركزي ومؤسسات التمويل.

وقال المدير التنفيذي لـ "جيدكو" عبدالفتاح الكايد، إن المنتدى يمثل بادرة أولى للتركيز على تنمية الأرياف، وتعزيز مشروعات الابتكار فيها، لأهمية ذلك في تحقيق التوازن الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وبما ينعكس إيجاباً على مستقبل الشباب والمرأة في المجتمعات الريفية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأضاف الكايد خلال رعايته افتتاح المنتدى مندوباً عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي؛ إن التنمية الريفية تعد تحدياً، إذ لا تقتصر مسؤوليتها على الحكومة والمؤسسات، بل تشمل الجميع كأفراد وشركاء ملتزمين برفاهية واستقرار المجتمع.

وأكد أن تمكين أصحاب المشروعات الريفية وتحفيز الابتكار يسيران جنباً إلى جنب عندما يتعلق الأمر بقيادة ريادة الأعمال، حيث يشكل الابتكار محركا حاسما للاستثمار في التكنولوجيات الخضراء ويوفر ميزة تنافسية من حيث جودة الإنتاج والقابلية للتصدير.

ولفت إلى سعي الحكومة مع شركائها الى إيجاد الفرص للمزارعين للاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بالنظم الزراعية الفنية والإدارية لزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات من خلال تشجيع عمليات البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحوث، والمساهمة في اشراك مكونات القطاع الزراعي في الأردن في المعارض الإقليمية والدولية، وإطلاق البرامج الداعمة للرياديين، وتبنّي مبادرات وبرامج مع شركائنا تعنى بتعزيز القدرات الزراعية الحديثة وتأهيل البنية التحتية لاستحقاقات شهادات المطابقة الدولية.

وقال، إن المنتدى يهدف إلى إيجاد الحلول المشتركة وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات التي تعنى بقضايا ومحاور ذات أهمية بالغة وتصب في بوتقة تنمية وتعزيز الاقتصاد الريفي في بلداننا، مشيرا الى التحديات التي تسهم الحكومة في تعزيز الحلول لها خاصة تلك المتعلقة بتمويل المشروعات الريفية حيث يعد الوصول إلى التمويل أحد أكبر التحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات، من حيث توفير وتيسير مصادر التمويل المتاحة، وتوفير الضمانات للجهات التمويلية، وارتقاع المخاطر المالية والإعسار المالي.

بدوره، قال السكرتير الثاني للشؤون الاقتصادية في السفارة الهولندية في عمان، كون فن كسل، إن الاستراتيجية الهولندية في الأردن حتى عام 2026، تركز على أولوية استضافة مستدامة للاجئين والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام والشامل، والمساهمة في حماية حقوق الإنسان والمجال المدني، والمياه والتغير المناخي والزراعة.

وأضاف، إن بلاده تسعى للمساهمة في إدارة الإمداد واستخدام المياه بشكل مستدام، وترشيد استخدام المياه في الزراعة، وجعل القطاع الزراعي تنافسيًا وصديقا للمناخ.

وأشار إلى أن الحكومة الهولندية، تدعم مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية الوطني، ومؤسسة نهر الأردن، وجمعية مصدري ومنتجي الفاكهة والخضراوات، والتي بدورها تدعم المزارعين لتعزيز إنتاجهم والحصول على وصول عادل إلى الأسواق.

من جانبها ، قالت المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دينا صالح، إن الصندوق الذي يتبع للأمم المتحدة، هو مؤسسة مالية، تستثمر في تنمية الأرياف بنحو مستدام، عبر تحديد وفهم احتياجاتها، وبما يمكن من زيادة الإنتاجية، واستغلال الموارد الرئيسية، وتسهيل الوصول للتمويل الميسر.

وأكدت صالح أن الشراكات الإقليمية والدولية، هي الطريقة الوحيدة لبناء تحالفات استراتيجية تسهم في مواجهة مختلف التحديات خاصة في وقت الأزمات.

من جانبه، قال مدير برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، المهندس زيد النسور، إن فكرة إقامة المنتدى جاءت نتيجة لما تحقق من إنجازات وقصص نجاح حققتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية عبر البرنامج منذ عام 2015.

وأضاف، إن "البرنامج يعد أحد أهم المبادرات الواعدة والبرامج التي تنفذها المؤسسة، إذ تتماشى أهدافه مع العديد من الاستراتيجيات المتعلقة بالحد من الفقر، واستراتيجية الاستجابة لندرة المياه في الأردن، والسياسة الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي".

ولفت إلى أن البرنامج يقدم الدعم الفني من خلال بناء قدرات المنتجين الزراعيين، عبر تبني تقنيات زراعة حديثة وبما يزيد الإنتاجية والدخل، إضافة إلى تطوير المشروعات الريادية، وتقييم مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية عبر دعم الحصول على شهادات الجودة والممارسات الزراعية الجيدة وغيرها.

--(بترا)

ع ن/اص/اح

25/02/2024 13:20:47