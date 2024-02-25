اطلاق المنصة التعليمية لحكام كرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- أطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، المنصة التعليمية للحكام التي تقدم المواد التعليمية وحالات الفيديو للنقاش والتحليل، بالإضافة إلى برامج خاصة لإعداد الحكام وإجراء الاختبارات والتواصل بشكل مباشر مع المقيمين والمحاضرين.

وجاء إطلاق المنصة، على هامش حفل نظمه الاتحاد أمس السبت، لتسليم الشارات الدولية للحكام لعام 2024، وتكريم الحكام والمقيمين الذين أنهوا مسيرتهم، بحضور رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة الاتحاد لؤي عميش، والأمين العام للاتحاد سمر نصار.

وأكد عميش في بداية الحفل، أهمية دور الحكم في تطوير منظومة كرة القدم، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى دائما لتذليل الصعوبات كافة أمام الحكام، ما يعزز قدراتهم على إدارة أهم المباريات والبطولات محليا وخارجيا.

وبينت نصار أن الاتحاد، وفي إطار رؤيته ومساعيه تجاه الارتقاء ودعم الحكم الأردني، أطلق المنصة التعليمية للحكام، كأول دولة بالمنطقة العربية تقدم مثل هذه الخدمة للحكام ليضاف ذلك إلى سلسلة الإجراءات التي تعزز مسيرة تطوير منظومة التحكيم.

وأضافت، يمضي الاتحاد نحو تعزيز وتطوير منظومة التحكيم من خلال استحداث جائزة الأفضل وإطلاق برنامج القرار الخاص بتحليل أبرز الحالات التحكيمية المؤثرة ثم الإعلان عن المنصة التعليمية لتجسيد رؤية التطوير للمنظومة.

وضمت قائمة حكام الساحة: أحمد فيصل، محمد عرفة، أدهم مخادمة، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود السوالمة، إسراء مبيضين وحنين مراد.

كما اعتمد "فيفا" قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد الخلف، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، حمزة سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي، بالإضافة إلى محمد أبو طوق ومحمد اخليل للصالات.

--(بترا)

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25/02/2024 13:07:26