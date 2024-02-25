الاحتلال يقصف رفح قرب الحدود المصرية بالفسفور الأبيض

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 25 شباط (بترا)- تعرضت التخوم الحدودية لمدينة رفح جنوبَ قطاع غزة، لقصف عنيف من قبل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا.

وبحسب مصادر فلسطينية، أظهرت مقاطع فيديو متداولة صباح اليوم الأحد، سقوط قنابل الفسفور الأبيض على تجمعات سكانية من النازحين الذين فروا إلى رفح، جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وسقطت القنابل على بعد أمتار من الحدود المصرية الفلسطينية والجدار الفاصل بين البلدين، حيث يظهر على الجانب الأيسر من الفيديو أبراج مراقبة جنود الجيش المصري.

ولم يصدر أي توضيح حتى اللحظة من قبل المؤسسات الرسمية في قطاع غزة، حول نوعية القصف وإن كان هناك إصابات في صفوف المدنيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بلا هوادة على غزة لليوم الـ142 على التوالي، وارتكابه المجازر بحق الفلسطينيين، بقصف مكثف وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 29606 شهداء، و69737 جريحًا، منذ بَدْء العدوان على غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

25/02/2024 12:49:33