الاحتلال يقصف رفح قرب الحدود المصرية بالفسفور الأبيض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 شباط (بترا)- تعرضت التخوم الحدودية لمدينة رفح جنوبَ قطاع غزة، لقصف عنيف من قبل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا.
وبحسب مصادر فلسطينية، أظهرت مقاطع فيديو متداولة صباح اليوم الأحد، سقوط قنابل الفسفور الأبيض على تجمعات سكانية من النازحين الذين فروا إلى رفح، جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وسقطت القنابل على بعد أمتار من الحدود المصرية الفلسطينية والجدار الفاصل بين البلدين، حيث يظهر على الجانب الأيسر من الفيديو أبراج مراقبة جنود الجيش المصري.
ولم يصدر أي توضيح حتى اللحظة من قبل المؤسسات الرسمية في قطاع غزة، حول نوعية القصف وإن كان هناك إصابات في صفوف المدنيين.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بلا هوادة على غزة لليوم الـ142 على التوالي، وارتكابه المجازر بحق الفلسطينيين، بقصف مكثف وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 29606 شهداء، و69737 جريحًا، منذ بَدْء العدوان على غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
25/02/2024 12:49:33
MENAFN25022024000117011021ID1107897218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.