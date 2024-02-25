مكافحة المخدرات تطلق حملة توعوية بمخاطر الكريستال القاتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- أطلقت إدارة مكافحة المخدرات وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الإعلام والشرطية المجتمعية حملة للتوعوية بمخاطر "الكريستال" المخدرة والقاتلة للتعريف بأضرارها بعد تسجيل زيادة بأعداد متعاطيها وانتشارها بين الشباب وايهامهم بأنها بأنها منشط ومقوٍّ جنسياً دون علمهم بمدى خطورتها وأضرارها القاتلة والمدمرة للحياة.

فـ "الكريستال أو الشبوة أو مخدر الشيطان أو الآيس" هي مسميات تجارية لمادة كيميائية واحدة هي" الميث امفيتامين" شديدة السميّة والخطورة وتكون على شكل مسحوق أو حبيبات بلّورية وتسبب الجرعة الاولى منها بالإدمان عليها وتدفع المتعاطي لزيادة الجرعة وتكرارها لتلبية حاجة الجسم لها نتيجة الإدمان وهو ما يسرع في ظهور أعراضها الخطرة التي قد تصل للموت أو قتل النفس.

ويؤكد متخصصون أن تعاطي هذه المادة يسبب أضراراً بالجهاز العصبي وقد تؤدي الى تلفه، وتسبب كذلك اضطراباً عقلياً و هلوسات وأرقاً شديداً وعدم النوم لأيام متواصلة وارتفاع درجة الحرارة وزيادة ضغط الدم وضربات القلب، عدا عن الهُزال والاكتئاب وتساقط الأسنان والتهابات الرئة وتولّد لدى متعاطيها سلوكاً عدوانياً شديداً.

كما يدفع تعاطي هذه المادة الكيميائية الى الرغبة في قتل النفس أو قتل الآخرين أو ارتكاب أية جريمة دون وعي وعدم الإحساس بالمكان والزمان وتخيل أشياء سمعية وبصرية وحسية غير موجودة من الأساس والتعامل معها على أنها حقيقة وواقع.

وتأمل إدارة مكافحة المخدرات من خلال الحملة الى أن تساهم وسائل الإعلام الوطنية في تشكيل وعي جماهيري بمخاطر هذه المادة وحفز المواطن أياً كان موقعه الاجتماعي على الإبلاغ عن أية معلومات حولها وتجارها ومروجيها لما تحمله من خطورة على المجتمع كافة.

كما دعت الإدارة أولياء الأمور للتنبه لأبنائهم والأشخاص الذين يتعاملون معهم وفي حال ملاحظة وجود أي تغيّر في السلوك أو ظهور أية أعراض نفسية أو عدوانية أو صحية أو الاشتباه بتعاطي تلك المادة الى المسارعة للعلاج لدى الجهات المختصة قبل فوات الأوان وفقدان المتاطي لحياته أو إلحاق الأذى بغيره.

--(بترا)

ل م /اص/اح

25/02/2024 12:47:45