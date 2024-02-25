مكافحة المخدرات تطلق حملة توعوية بمخاطر الكريستال القاتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- أطلقت إدارة مكافحة المخدرات وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الإعلام والشرطية المجتمعية حملة للتوعوية بمخاطر "الكريستال" المخدرة والقاتلة للتعريف بأضرارها بعد تسجيل زيادة بأعداد متعاطيها وانتشارها بين الشباب وايهامهم بأنها بأنها منشط ومقوٍّ جنسياً دون علمهم بمدى خطورتها وأضرارها القاتلة والمدمرة للحياة.
فـ "الكريستال أو الشبوة أو مخدر الشيطان أو الآيس" هي مسميات تجارية لمادة كيميائية واحدة هي" الميث امفيتامين" شديدة السميّة والخطورة وتكون على شكل مسحوق أو حبيبات بلّورية وتسبب الجرعة الاولى منها بالإدمان عليها وتدفع المتعاطي لزيادة الجرعة وتكرارها لتلبية حاجة الجسم لها نتيجة الإدمان وهو ما يسرع في ظهور أعراضها الخطرة التي قد تصل للموت أو قتل النفس.
ويؤكد متخصصون أن تعاطي هذه المادة يسبب أضراراً بالجهاز العصبي وقد تؤدي الى تلفه، وتسبب كذلك اضطراباً عقلياً و هلوسات وأرقاً شديداً وعدم النوم لأيام متواصلة وارتفاع درجة الحرارة وزيادة ضغط الدم وضربات القلب، عدا عن الهُزال والاكتئاب وتساقط الأسنان والتهابات الرئة وتولّد لدى متعاطيها سلوكاً عدوانياً شديداً.
كما يدفع تعاطي هذه المادة الكيميائية الى الرغبة في قتل النفس أو قتل الآخرين أو ارتكاب أية جريمة دون وعي وعدم الإحساس بالمكان والزمان وتخيل أشياء سمعية وبصرية وحسية غير موجودة من الأساس والتعامل معها على أنها حقيقة وواقع.
وتأمل إدارة مكافحة المخدرات من خلال الحملة الى أن تساهم وسائل الإعلام الوطنية في تشكيل وعي جماهيري بمخاطر هذه المادة وحفز المواطن أياً كان موقعه الاجتماعي على الإبلاغ عن أية معلومات حولها وتجارها ومروجيها لما تحمله من خطورة على المجتمع كافة.
كما دعت الإدارة أولياء الأمور للتنبه لأبنائهم والأشخاص الذين يتعاملون معهم وفي حال ملاحظة وجود أي تغيّر في السلوك أو ظهور أية أعراض نفسية أو عدوانية أو صحية أو الاشتباه بتعاطي تلك المادة الى المسارعة للعلاج لدى الجهات المختصة قبل فوات الأوان وفقدان المتاطي لحياته أو إلحاق الأذى بغيره.
--(بترا)
ل م /اص/اح
25/02/2024 12:47:45
MENAFN25022024000117011021ID1107897217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.