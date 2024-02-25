32.1 مليون دينار أرباح البنك الأهلي قبل الضريبة العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) - بلغت أرباح البنك الأهلي قبل الضريبة العام الماضي نحو 32.1 مليون دينار، مقارنة مع 28.3 مليون دينار لعام 2022.

وذكر البنك في إفصاح له على موقع بورصة عمان، ان صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ نحو 18.6 مليون دينار، مقارنة مع 16.9 مليون دينار.

وبلغت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.93 دينار للسهم.

وارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للعام الماضي الى 12.8 مليون دينار، مقارنة مع ما سجلته هذه المخصصات عام 2022 والتي بلغت 7.5مليون دينار.

وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للعام الماضي نحو 2.537 مليار دينار مرتفعا عن ما سجلته عام 2022 والبالغة آنذاك 2.414 مليار دينار.

-- (بترا)

رش/اص/ب ط

25/02/2024 12:47:24