32.1 مليون دينار أرباح البنك الأهلي قبل الضريبة العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا) - بلغت أرباح البنك الأهلي قبل الضريبة العام الماضي نحو 32.1 مليون دينار، مقارنة مع 28.3 مليون دينار لعام 2022.
وذكر البنك في إفصاح له على موقع بورصة عمان، ان صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ نحو 18.6 مليون دينار، مقارنة مع 16.9 مليون دينار.
وبلغت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.93 دينار للسهم.
وارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للعام الماضي الى 12.8 مليون دينار، مقارنة مع ما سجلته هذه المخصصات عام 2022 والتي بلغت 7.5مليون دينار.
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للعام الماضي نحو 2.537 مليار دينار مرتفعا عن ما سجلته عام 2022 والبالغة آنذاك 2.414 مليار دينار.
-- (بترا)
رش/اص/ب ط
25/02/2024 12:47:24
MENAFN25022024000117011021ID1107897216
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