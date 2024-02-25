غزة: وفاة الفنان التشكيلي فتحي غبن صاحب لوحة الهوية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 25 شباط (بترا) - توفي صباح اليوم الأحد الفنان التشكيلي فتحي غبن الملقب بفنان فلسطين و"فان كوخ غزة"، صاحب لوحة "الهوية" التي رسمها عام 1984، وتنبأ فيها باندلاع الانتفاضة، عبر مشهد يصور المقلاع ورمي الحجارة، حيث تم منعه لاحقا من السفر والاستيلاء على أعماله.

ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية، الفنان فتحي غبن، الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام مقولته "بدي أتنفس"، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس وبحاجة للسفر للخارج لاستكمال علاجه بسبب نقص الأدوية والأوكسجين في غزة، إلا أن سلطات الاحتلال لم تسمح له بمغادرة القطاع.

وأضافت أن رحيل غبن يشكل خسارة للفن الفلسطيني الذي شهد على يده انتقالات هامة تجاه تجسيد الحياة الفلسطينية واللجوء الفلسطيني والمخيم وتقاليد الحياة في البلاد التي نذر حياته لتخليدها في فنه.

وولد فتحي غبن في قرية هربيا داخل أراضي الـ 1948 في 12 تشرين الثاني 1946، وكان من الفنانين الذين طغت موهبتهم على التقنيات، فشارك في عشرات المعارض سواء في فلسطين أو العالم العربي والعالم، بما فيها المعارض الشخصية والجماعية، كما احترف النحت بالطين، واستخدم في رسوماته مختلف الأدوات والألوان، كما درب عددا كبيرا من الهواة على أساسيات الرسم.

وتعلم غبن الفن بالممارسة، وعاش في مخيم جباليا، واحترف الفن عام 1965، وعمل مدرسًا في مدرسة النصر النموذجية الإسلامية في غزة، قبل أن يصبح مستشارا في وزارة الثقافة، وقد أطلق عليه بعض النقاد والأصدقاء "فان كوخ غزة".

وحصل على وسام الثقافة والعلوم عام 2015، كما حصل على وسام هيروشيما، ووسام اتحاد الجمعيات العالمي بطوكيو، وحاز على لقب "فنان فلسطين" عام 1993، وحاز على وسام "سيف كنعان" من إدارة التوجيه الوطني والسياسي الفلسطيني، وتم تكريمه من ممثل الاتحاد الأوروبي بعد حصوله على جائزة بيت الصحافة التقديرية الفلسطينية لعام 2023.

كما أنه أحد مؤسسي جمعية التشكيليين في قطاع غزة، ورابطة التشكيليين الفلسطينيين في الضفة والقطاع.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

25/02/2024 12:42:40