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حرائق الغابات تدمر عددا من المنازل في أستراليا ومخاوف بشأن الطقس

2/25/2024 2:30:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- دمرت حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في ولاية فيكتوريا الأسترالية عددا من المنازل فيما حذرت السلطات الأسترالية اليوم الأحد من أن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى تأجيج الحرائق خلال وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وبحسب يورونيوز الإخبارية، أدت حرائق الغابات إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات وأجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.
واندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا اليوم الأحد وفقا لهيئة الطوارئ بالولاية.
وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا لان للصحفيين "تم التأكد من تدمير ستة منازل، ما نعرفه بالفعل هو أن المؤشرات في نطاقها الأقصى"، وأضافت "هناك مخاوف بشأن الطقس هذا الأسبوع خاصة يومي الأربعاء والخميس".
وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة بعدما بدأت ظاهرة النينيو المناخية المرتبطة بظواهر مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.
-- (بترا)
رصد/رس/ب ط
25/02/2024 12:33:56

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