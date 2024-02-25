حرائق الغابات تدمر عددا من المنازل في أستراليا ومخاوف بشأن الطقس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- دمرت حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في ولاية فيكتوريا الأسترالية عددا من المنازل فيما حذرت السلطات الأسترالية اليوم الأحد من أن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى تأجيج الحرائق خلال وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وبحسب يورونيوز الإخبارية، أدت حرائق الغابات إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات وأجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.
واندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا اليوم الأحد وفقا لهيئة الطوارئ بالولاية.
وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا لان للصحفيين "تم التأكد من تدمير ستة منازل، ما نعرفه بالفعل هو أن المؤشرات في نطاقها الأقصى"، وأضافت "هناك مخاوف بشأن الطقس هذا الأسبوع خاصة يومي الأربعاء والخميس".
وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة بعدما بدأت ظاهرة النينيو المناخية المرتبطة بظواهر مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.
-- (بترا)
رصد/رس/ب ط
25/02/2024 12:33:56
MENAFN25022024000117011021ID1107897214
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