ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولينا الجنوبية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) فاز دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية السبت، وذلك بعد أن حقق فوزا سهلا على غريمته نيكي هيلي في مسقط راسها، وعزز ترامب بهذا الانتصار طريقه نحو ترشيح الحزب الجمهوري له للمرة الثالثة على التوالي.
حيث أفاد مركز إديسون البحثي بأن ترامب يتقدم بنسبة 59.9 % مقابل 39.4 % لمنافسته بفارق 20.5 نقطة مئوية وذلك بعد فرز حوالي 92 % من الأصوات.
وكانت استطلاعات الرأي على مستوى الولاية قبل الانتخابات قد أعطت ترامب تقدما بمتوسط 27.6 نقطة مئوية.
وعليه فإن ترامب حاليا قد اكتسح الآن كل منافسة للمندوبين الجمهوريين، إضافة إلى الانتصارات السابقة في ولايات أيوا ونيوهامبشاير ونيفادا وجزر فيرجن الأمريكية.
وسيواصل ترامب سلسلة انتصاراته ليقترب من نيل ترشيح حزبه الجمهوري ليخوض انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة على التوالي، والعودة لمواجهة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في انتخابات نوفمبر، وزيادة الضغط على هايلي للانسحاب من السباق، لكن هايلي تقول إنها لن تذهب إلى أي مكان على الرغم من خسارتها الولاية التي كانت حاكمة لها من عام 2011 إلى عام 2017.
MENAFN25022024000089011017ID1107897188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.