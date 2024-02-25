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ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولينا الجنوبية - جريدة الوطن السعودية

2/25/2024 2:28:38 PM
(MENAFN- Al Watan) فاز دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية السبت، وذلك بعد أن حقق فوزا سهلا على غريمته نيكي هيلي في مسقط راسها، وعزز ترامب بهذا الانتصار طريقه نحو ترشيح الحزب الجمهوري له للمرة الثالثة على التوالي.
حيث أفاد مركز إديسون البحثي بأن ترامب يتقدم بنسبة 59.9 % مقابل 39.4 % لمنافسته بفارق 20.5 نقطة مئوية وذلك بعد فرز حوالي 92 % من الأصوات.
وكانت استطلاعات الرأي على مستوى الولاية قبل الانتخابات قد أعطت ترامب تقدما بمتوسط 27.6 نقطة مئوية.
وعليه فإن ترامب حاليا قد اكتسح الآن كل منافسة للمندوبين الجمهوريين، إضافة إلى الانتصارات السابقة في ولايات أيوا ونيوهامبشاير ونيفادا وجزر فيرجن الأمريكية.
وسيواصل ترامب سلسلة انتصاراته ليقترب من نيل ترشيح حزبه الجمهوري ليخوض انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة على التوالي، والعودة لمواجهة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في انتخابات نوفمبر، وزيادة الضغط على هايلي للانسحاب من السباق، لكن هايلي تقول إنها لن تذهب إلى أي مكان على الرغم من خسارتها الولاية التي كانت حاكمة لها من عام 2011 إلى عام 2017.

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