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وزير الدفاع الأمريكي: الحوثيون يتحملون عواقب هجماتهم - جريدة الوطن السعودية

2/25/2024 2:28:38 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت القوات الأميركية والبريطانية ضربات جوية ضد 18 هدفا للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأميركية بأن الضربات الضرورية والمتناسبة استهدفت 8 مواقع في اليمن من بينها منشآت تخزين أسلحة ومسيرات وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومروحيات يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية والسفن البحرية في المنطقة.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان اليوم إن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم".
وأضاف "سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضرارا بيئية، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".

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