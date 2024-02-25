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انطلاق تمرين سيف السلام 12 - جريدة الوطن السعودية

2/25/2024 2:28:38 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت في المنطقة الشمالية ومنطقة عمليات الأسطولين الغربي والشرقي اليوم، المناورات الميدانية في التمرين المشترك ((سيف السلام 12)) بمشاركة القوات العسكرية ممثلة بأفرع القوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم تمرين ((سيف السلام 12)) العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي، أن الجهات المشاركة ستنفذ في المناورات الميدانية عددًا من المناورات العسكرية كالعمليات الجوية الهجومية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات الهجوم الإستراتيجي، والتحريم الجوي، إضافة إلى التعامل مع الأهداف الجوية المعادية، وتنفيذ عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وعمليات التطويق وتطهير المباني والقرى والمنشآت الحيوية.

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