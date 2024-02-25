مباحثات بين الشورى والدوما الروسي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) استقبل رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.
ورحَّب آل الشيخ برئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الدوما الروسي، مؤكدًا متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي، كم تم بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات الأخرى.
من جانبه أشاد ليونيد سلوتسكي بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي.
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