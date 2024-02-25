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مباحثات بين الشورى والدوما الروسي - جريدة الوطن السعودية

2/25/2024 2:28:38 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.
ورحَّب آل الشيخ برئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الدوما الروسي، مؤكدًا متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي، كم تم بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات الأخرى.
من جانبه أشاد ليونيد سلوتسكي بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي.

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