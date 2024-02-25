نائب أمير مكة يبحث مع وزير السياحة سبل التعاون

(MENAFN
- Al Watan) استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، في مقر الإمارة بجدة وزير السياحة أحمد الخطيب يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء، إلى شرح من الوزير الخطيب عن أبرز خطط الوزارة للارتقاء بالقطاع السياحي، في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وتخلل اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الإمارة والوزارة وجميع الجهات الحكومية للتوسع في القطاع السياحي بمحافظات المنطقة عطفاً على ما تتميز به من تنوع جغرافي وسياحي.
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