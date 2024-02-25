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نائب أمير مكة يبحث مع وزير السياحة سبل التعاون

2/25/2024 2:28:25 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، في مقر الإمارة بجدة وزير السياحة أحمد الخطيب يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء، إلى شرح من الوزير الخطيب عن أبرز خطط الوزارة للارتقاء بالقطاع السياحي، في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وتخلل اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الإمارة والوزارة وجميع الجهات الحكومية للتوسع في القطاع السياحي بمحافظات المنطقة عطفاً على ما تتميز به من تنوع جغرافي وسياحي.

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