انطلاق التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الروسية في المناطق النائية بالشرق الأقصى

MENAFN - Al-Anbaa) انطلق التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الروسية في المناطق النائية الواقعة في منطقة الشرق الأقصى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن إيغور شامراييف، نائب رئيس لجنة الانتخابات الإقليمية في كامتشاتكا، قوله إنه يمكن لنحو 30 ألف شخص في شبه جزيرة كامتشاتكا أن يدلوا بأصواتهم مبكرا، ومن بينهم رعاة غزلان الرنة، والعاملون في محطات الأرصاد الجوية، وحراس المنارات، والعسكريون في المواقع المعزولة.وكان مجلس الاتحاد الروسي قد أعلن عقد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس المقبل. كما قررت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا تمديد فترة التصويت إلى ثلاثة أيام تبدأ من 15 حتى 17 مارس، لتصبح بذلك أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر 3 أيام.وسيشارك أكثر من 4000 ناخب في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها، في التصويت المبكر في تشوكوتكا. وقال نيكولاي جونشاروف، رئيس اللجنة الانتخابية لمنطقة أوكرونغ تشوكوتكا المتمتعة بالحكم الذاتي، إن أعضاء لجان الانتخابات في هذه الدائرة الانتخابية سيصلون إلى تلك المناطق بالمروحيات والمركبات الصالحةلجميعالتضاريس.