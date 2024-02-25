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بدء الحملة الانتخابية في البرتغال في مواجهة تحدي اليمين المتطرف

2/25/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لشبونة - أ.ف.پ: بدأت حملة الانتخابات التشريعية رسميا الأحد في البرتغال قبل الاقتراع المقرر في 10 مارس، سط ترجيحات بأن تحقق الأحزاب الشعبوية تقدما بعد فضيحة استغلال نفوذ أسقطت ثماني سنوات من الحكومة الاشتراكية.
وبقيت البرتغال، التي تحتفل في ابريل المقبل بمرور نصف قرن على «ثورة القرنفل» التي أنهت ديكتاتورية فاشية طويلة، بمنأى عن موجة الأحزاب اليمينية والأحزاب المناهضة للمؤسسة التي حققت مؤخرا نجاحات في أماكن أخرى من أوروبا.
لكن هذا الاستثناء قد ينتهي قريبا.
فمن المتوقع أن يحصل حزب تشيغا (كفى بالبرتغالية) الذي أسسه عام 2019 معلق كرة قدم سابق أصبح من أشد منتقدي النخب السياسية والاقتصادية في البلاد، على ما بين 15 و20% من الأصوات.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة لشبونة أنطونيو كوستا بينتو أن الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا الذي لن يترشح لإعادة انتخابه، ساعدت تشيغا.
وأضاف «موضوع الفساد في هذه الظروف الأوروبية يعطي الأفضلية لليمين المتطرف».
وتحكم العديد من الدول الأوروبية بما فيها إيطاليا وسلوفاكيا والمجر وفنلندا، تحالفات تترأسها أحزاب يمينية متطرفة أو تشارك فيها.
ومن الممكن أن تنضم هولندا إلى هذه القائمة بعد فوز خيرت فيلدرز في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي.
وأصبح حزب تشيغا المناهض للمهاجرين غير أنه ليس معاديا على الدوام للاتحاد الأوروبي، ثالث أكبر قوة سياسية في البلاد بعد انتخابات يناير 2022 بحصوله على نسبة 7% من الأصوات و12 نائبا من أصل 230 في البرلمان.
ويسعى رئيس الحزب اندريه فينتورا الآن إلى تحدي هيمنة الحزب الاجتماعي الديموقراطي (يمين وسط) على اليمين البرتغالي الذي يتوقع أن يفوز بغالبية المقاعد في البرلمان.
ويتقدم حاليا الحزب الاجتماعي الديموقراطي على تشيغا في استطلاعات الرأي التي تمنحه نحو 30% من الأصوات مع تقدم طفيف على الحزب الاشتراكي.
ويستبعد زعيم الحزب الاجتماعي الديموقراطي لويس مونتينيغرو، المرشح باسم «التحالف الديموقراطي» الذي شكله مع حزبين محافظين صغيرين، في الوقت الحالي أي تحالف مع تشيغا.
ويجيب مونتينغرو كلما طرح السؤال عليه بالرفض.
وأكد خلف كوستا على رأس الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس أنه لن يمنع تشكيل حكومة أقلية برئاسة يمين الوسط حال حصلوا على المركز الأول دون أغلبية.
ولكن المحلل السياسي كوستا بينتو يرى أن «الطوق الصحي حول اليمين المتطرف لم ينجح في الديموقراطيات الأوروبية الأخرى، وستكون البرتغال مثالا جديدا».
وأضاف «سبب هذه الأزمة هو اتهام وجهه النظام القضائي إلى النخبة السياسية، يطرح مشاكل أخلاقية مهمة للغاية».
وكان كوستا تولى رئاسة الوزراء منذ نهاية عام 2015، وقام بتحسين الأوضاع المالية للحكومة وأشرف على اقتصاد سليم إلى حد كبير، لكنه سقط بسبب سلسلة من الفضائح.
وجاءت الضربة القاضية عندما طال تحقيق في استغلال للنفوذ رئيس موظفيه، إذ عثر بحوزته على 75800 يورو (82 ألف دولار) نقدا مخبأة في مكتبه.
وورد اسم كوستا في التحقيق واستقال في نوفمبر قائلا إنه لن يسعى لولاية جديدة.

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